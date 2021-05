Manca meno di un mese al debutto in streaming su Disney+ di, il nuovo film della. Il cartoon, diretto dall’italianissimo Enrico Casarosa, sarà disponibile gratuitamente all’interno della piattaforma streaming della Casa di Topolino a partire dal prossimo 18 giugno.

La divisione italiana della major ha reso nota la lista del cast vocale italiano del film. Trovate tutto qua sotto grazie al comunicato stampa ufficiale.

LE VOCI ITALIANE DEL NUOVO FILM

DISNEY E PIXAR

LUCA

IN STREAMING SU DISNEY+ DAL 18 GIUGNO

Luca Argentero presta la propria voce nella versione italiana

del film, insieme a Giacomo Gianniotti, Marina Massironi

e Saverio Raimondo, che sono anche tra i doppiatori

della versione originale

Il cast di voci include inoltre

Orietta Berti, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Alberto Vannini, Luca Tesei e Sara Ciocca

interpretano i protagonisti Luca, Alberto e Giulia

Tra i camei presenti nel film quello di Alberto, il migliore amico d’infanzia del regista Enrico Casarosa, e degli influencer

Luciano Spinelli e Nick Pescetto

26 maggio 2021 – Luca, disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dal 18 giugno per tutti gli abbonati, è una storia divertente ed emozionante che parla di amicizia, di crescita personale e racconta di due mostri marini adolescenti in un’estate che cambierà la loro vita. Il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar è diretto dal candidato all’Academy Award® Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3).

Luca Argentero (Lorenzo Paguro) presta la propria voce nella versione italiana del film, insieme a Giacomo Gianniotti (Giacomo), Marina Massironi (Signora Marsigliese) e Saverio Raimondo (Ercole Visconti), che sono anche tra i doppiatori della versione originale. Tra i camei presenti nel film quello di Alberto, il migliore amico d’infanzia del regista Enrico Casarosa (pescatore – nella versione originale del film, questo personaggio è doppiato da Enrico Casarosa), e degli influencer Luciano Spinelli e Nick Pescetto (contadini di mare).