Un nuovo articolo di Insider dà voce al senso di delusione e frustrazione di alcuni impiegati della Pixar che prima cone poi convedranno il frutto del loro sudore saltare l’uscita in sala per approdare direttamente su Disney+.

Alcuni artisti dello studio d’animazione hanno commentato in forma anonima le ultime decisioni in materia di distribuzione:

Luca non arriverà neanche con un prezzo VIP. Vuol dire che merita di meno? Non è una cosa facile da digerire.

La scelta di distribuire Soul gratuitamente nel catalogo di Disney+ l’anno scorso sembrava motivata da esigenze legate ai problemi causati dalla pandemia, ma con i cinema riaperti negli Stati Uniti la decisione di fare esattamente la stessa cosa con Luca (dopo che Raya aveva potuto beneficiare di un’uscita ibrida) ha lasciato interdetti molti.

La scelta per Soul è stata deludente per Pete Docter, che non ha nascosto le sue sensazioni:

Mentirei se dicessi che ci ha fatto piacere. C’è qualcosa di così monumentale in un’uscita al cinema, entrare in questi grossi edifici circondati da estranei, il grande schermo… è così che avevamo pensato Soul, abbiamo finalizzato ogni inquadratura sul grande schermo. Saltare questo passaggio e pensare che la gente l’abbia visto sugli iPhone… spero che non vedano davvero questi film sugli iPhone. Confido che accendano la tv e abbiano un buon impianto sonoro.

Di diverso avviso era invece la Disney, che a quanto pare avrebbe festeggiato per il successo ottenuto sulla piattaforma, come sostiene una fonte:

È la cosa che mi ha fatto sgranare gli occhi. La Disney era al settimo cielo per quei numeri.

Un’altra ha poi aggiunto:

Non vogliamo essere un titolo come gli altri su Disney+. Questi film sono realizzati per il grande schermo, vogliamo che li guardiate senza distrazioni e senza guardare il cellulare.

Ecco la sinossi ufficiale:

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: lui in realtà è un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Noi di Badtaste abbiamo già avuto modo di incontrare il regista in due occasioni:

“Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è la celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami ad essere al centro della nostra storia in Luca”, aveva dichiarato il regista Enrico Casarosa la scorsa estate all’annuncio del film. “Così, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca”.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!