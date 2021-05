Qualche ora fa abbiamo annunciato l’inizio delle riprese di Bones and All , il primo film di Luca Guadagnino girato negli Stati Uniti, con protagonista Timothée Chalamet. Si tratta di uno dei tanti progetti che il regista ha in cantiere, e tra essi c’è anche il seguito di, che i fan del primo film attendono con ansia. Ebbene, l’attesa durerà ancora a lungo, come ha svelato lo stesso Guadagnino in un’intervista su Deadline

Poco più di un anno fa, Guadagnino aveva in programma di parlare con uno sceneggiatore americano prima dello scoppio della pandemia:

Chissà che questa sua lunga permanenza oltreoceano non porti anche a nuovi aggiornamenti sul seguito di Chiamami col tuo nome.

Questa la sinossi del romanzo di Andre Aciman, uscito alla fine del 2019:

Sono passati parecchi anni da quell’estate in Riviera: Elio, in piena confusione adolescenziale, aveva scoperto la forza travolgente del primo amore grazie a Oliver, lo studente americano ospite del padre nella casa di famiglia. Erano stati giorni unici, in grado di segnare le loro vite con la forza di un desiderio incancellabile, nonostante ciascuno abbia poi proseguito per una strada diversa. Questo romanzo di André Aciman si apre con l’incontro casuale su un treno tra un professore di mezza età e una giovane donna: lui è Samuel, il padre di Elio, sta andando a Roma per tenere una conferenza ed è ansioso di cogliere l’occasione per rivedere suo figlio, pianista affermato ma molto inquieto nelle questioni sentimentali; lei è una fotografa, carattere ribelle e refrattaria alle relazioni stabili, e in quell’uomo più maturo scopre la persona che avrebbe voluto conoscere da sempre. Tra i due nasce un’attrazione fortissima, che li porterà a mettere in discussione tutte le loro certezze. Anche per Elio il destino ha in serbo un incontro inaspettato a Parigi, che potrebbe assumere i contorni di un legame importante. Ma nulla può far sbiadire in lui il ricordo di Oliver, che vive a New York una vita apparentemente serena, è sposato e ha due figli adolescenti, eppure… Una parola, solo una parola, potrebbe bastare a riaprire una porta che in fondo non si è mai chiusa.