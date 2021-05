Nonostante il debutto su Disney+,, il film Pixar diretto da Enrico Casarosa, potrà vantare alcune proiezioni cinematografiche.

La prima, annunciata ufficialmente, si svolgerà il 19 giugno a Ontario Place, a Toronto, in Canada. La proiezione è stata organizzata in collaborazione con Lavazza per l’International Contemporary Furniture Fair. Durante la proiezione sarà inoltre servita la cena in collaborazione con Eataly e ci sarà anche un intervento del regista Enrico Casarosa e di Deanna Marsiglese, character art director.

Intanto Il Secolo riporta che sono in corso i preparativi per un’anteprima mondiale a Genova, che dovrebbe tenersi ai Magazzini del Cotone o al Carlo Felice. Sarà una serata per un pubblico selezionato ma a pagamento, con l’incasso che sarà devoluto per un progetto dell’ospedale pediatrico Gaslini.

Al momento attendiamo un comunicato ufficiale con tutti i dettagli, anche se il regista aveva già confermato la notizia qualche giorno fa:

Ecco la sinossi ufficiale:

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: lui in realtà è un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Noi di Badtaste abbiamo già avuto modo di incontrare il regista in due occasioni:

“Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è la celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami ad essere al centro della nostra storia in Luca”, aveva dichiarato il regista Enrico Casarosa la scorsa estate all’annuncio del film. “Così, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca”.

