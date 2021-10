Anche se con un’edizione, logicamente, sottotono rispetto al periodo pre-COVID, quest’anno ECCO I DETTAGLI ) ritenta la via dell’evento in presenza, seppur con tutte le limitazioni del caso dovute all’emergenza sanitaria.

Noi di BadTaste saremo streaming partner dell’Area Movie. In attesa di poter condividere con voi ulteriori dettagli, vi segnaliamo, a seguire, i dettagli dell’Area Movie di Lucca Comics & Games.

Programma MOVIE

​​Torna a Lucca Comics & Games anche quest’anno l’Area Movie, a cura di QMI, la più giovane delle aree tematiche di Lucca che è riuscita nel corso degli anni a consolidare il suo successo. Ancora una volta l’Area Movie porterà a Lucca grande intrattenimento per i pubblici di tutte le età: anteprime, attività, incontri, ed eventi esclusivi relativi ai film e alle serie tv più attesi della prossima stagione.

Attesissimo il ritorno di Netflix, che porterà a Lucca uno speciale appuntamento dedicato a The Witcher, la serie ispirata alla saga letteraria di Geralt di Rivia di Andrzej Sapkowski, con protagonista Henry Cavill. A Lucca saranno presenti alcuni dei protagonisti della seconda stagione della serie – che sarà disponibile su Netflix dal prossimo 17 dicembre – che incontreranno il pubblico di appassionati nel corso di un panel: Kim Bodnia, attore che si aggiunge al cast della serie per questa nuova stagione e che presterà il volto al personaggio di Vesemir, Joey Batey, ovvero Jaskier, uno dei personaggi più amati della serie. Oltre ai due attori, saranno presenti la creatrice della serie Lauren Schmidt Hissrich, la costume designer Lucinda Wright e il production designer Andrew Laws.

Anche quest’anno The Walt Disney Company Italia sarà presente al Lucca Comics & Games 2021 per presentare alcuni nuovi titoli in arrivo al cinema e su Disney+.

Al nuovo film d’animazione Disney Encanto, nelle sale italiane dal 24 novembre, sarà dedicata una masterclass con contenuti esclusivi e l’intervento degli artisti italiani Giovanni Rigano e Massimo Rocca che hanno realizzato la Graphic Novel del film. In Encanto, diretto da Jared Bush e Byron Howard, Mirabel – l’unico membro ordinario della sua straordinaria famiglia – scopre che la magia che circonda la loro casa è in pericolo e che lei potrebbe essere la loro ultima speranza.

L’edizione del 55esimo anno del festival internazionale del fumetto, del cinema d’animazione, dell’illustrazione, del gioco e delle serie TV ospiterà anche l’anteprima italiana dei primi due episodi di Dopesick – Dichiarazione di Dipendenza, l’attesissima nuova serie drama di Disney+ con Michael Keaton, che arriverà sulla piattaforma streaming in occasione del Disney+ Day, venerdì 12 novembre. Un’incredibile storia vera sulla compagnia che ha innescato la più grande crisi farmaceutica della storia americana.

Infine, i film Searchlight Pictures The Night House – La Casa Oscura e Antlers – Spirito Insaziabile saranno presenti al Lucca Comics & Games 2021 con delle proiezioni speciali. Nel thriller psicologico diretto da David Bruckner e interpretato da Rebecca Hall, The Night House – La Casa Oscura, in esclusiva su Disney+ dal 27 ottobre, una vedova inizia a scoprire gli inquietanti segreti del marito recentemente scomparso. Dal mondo visionario dell’acclamato regista Scott Cooper e dal maestro dell’horror vincitore del premio Oscar®️ Guillermo del Toro, Antlers – Spirito Insaziabile arriverà nelle sale italiane il 28 ottobre. In un’isolata cittadina dell’Oregon, un’insegnante di scuola media (Keri Russell) e suo fratello, lo sceriffo (Jesse Plemons), vengono trascinati negli oscuri segreti di un suo misterioso studente (Jeremy T. Thomas) che porteranno a terrificanti incontri con una leggendaria creatura ancestrale.

Altro imperdibile appuntamento con la serialità sarà quello targato RaiPlay, che porterà in anteprima a Lucca i primi due episodi della seconda stagione di Stalk. Il teen drama francese sulle tematiche di stalking e cyberbullismo torna con una nuova attesissima stagione in esclusiva per l’Italia su RaiPlay a novembre. Ad accompagnare l’anteprima a Lucca Comics & Games, saranno presenti il regista Simon Bouisson e i due protagonisti Théo Fernandez e Aloïse Sauvage, in sala per salutare il pubblico del festival.

Il pubblico di Lucca, grazie a Rai4, potrà anche assistere alla proiezione speciale di Meander, thriller claustrofobico diretto da Mathieu Turi, storia di una giovane donna che in seguito a un’aggressione si risveglia in un labirinto di cunicoli pieno di trappole mortali.

In occasione del tour nelle sale di Freaks Out, che passerà anche da Lucca, il regista Gabriele Mainetti sarà a Lucca Comics & Games protagonista di un’intervista in diretta sul canale Twitch della manifestazione. Freaks Out uscirà nelle sale italiane il 28 ottobre.

Ricco anche il programma di appuntamenti targati Warner Bros. Entertainment Italia, che porterà a Lucca anteprime, proiezioni speciali e molte sorprese. Attesissima per tutti i fan la proiezione di Ghostbusters: Legacy, il nuovo capitolo dell’iconica saga prodotto da Sony Pictures che arriverà in sala il 18 novembre. Per celebrare l’uscita del film a Lucca ci sarà anche una speciale esposizione della celebre vettura degli acchiappafantasmi, la Ecto-1, accompagnata dai cosplayer ufficiali del film. Il pubblico di Lucca potrà inoltre assistere ad una speciale proiezione di Dune, ultimo film di Denis Villeneuve, seguita da un focus sulla fruizione dei film in digitale. Non mancheranno le sorprese legate a Matrix: numerosi contenuti e attività speciali in attesa dell’uscita in sala del nuovo film Matrix: Resurrections, prevista per il 1 gennaio 2022. Dal mondo delle serie tv, saranno presentati in anteprima a Lucca i primi due episodi della serie targata DC Superman & Lois.

Il maestro del fumetto Frank Miller, creatore di 300, Sin City e di Il Ritorno del Cavaliere Oscuro, sarà a Lucca per la presentazione del documentario a lui dedicato, Frank Miller – American Genius, della regista Silenn Thomas. Il film esplora la carriera lunga quasi mezzo secolo dell’autore, divenuto un punto di riferimento per l’arte dello storytelling, la cultura pop e la politica grazie alle sue opere. Dalle vicende personali complicate ai successi mondiali tra carta stampata e cinema, un viaggio epico nella mente e nel cuore di uno degli autori più prolifici e icona dei nostri tempi.

Sarà a Lucca con Nexo Digital l’anteprima di Yaya e Lennie – The walking liberty, il nuovo film del maestro dell’animazione Alessandro Rak. Dopo il successo al Locarno Film Festival 2021 il film, prodotto da Mad Entertainment con Rai Cinema, arriverà nelle sale italiane come film evento dal 4 al 7 novembre. Il regista Alessandro Rak sarà inoltre protagonista di una masterclass dal titolo Anatomia di una scena in cui, insieme a Dario Sansone e Marino Guarnieri, analizzerà tutte le fasi della creazione di una scena del film, con materiali originali ed inediti della lavorazione.

Nexo Digital porterà a Lucca anche l’anteprima di My Hero Academia. The Movie – World Heroes’ Mission, uno dei maggiori successi anime nel 2021 nonché fenomeno mondiale con quasi 30 milioni di dollari di incasso al botteghino. Tratto dal fumetto creato da Kohei Horikoshi per la regia di Kenji Nagasaki, il film arriverà nelle sale italiane dal 18 al 21 novembre distribuito da Nexo Digital in collaborazione con Dynit.

Per gli appassionati dell’horror, Halloween a Lucca sarà a tema Scream con la proiezione della pellicola cult anni Novanta diretta da Wes Craven, e il trailer del nuovo film Scream interpretato da Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette che tornano a interpretare i loro ruoli iconici, in arrivo nelle sale italiane prossimamente per Eagle Pictures.

Infinity+ sarà presente a questa edizione con due iniziative dedicate alla pluripremiata serie Schitt’s Creek, disponibile in esclusiva sul channel di Mediaset Infinity. Passeggiando all’interno delle mura di Lucca, sarà possibile imbattersi nel Rosebud Motel, centro delle avventure della famiglia Rose. Previsto inoltre un appuntamento speciale sul canale Twitch di Lucca Comics & Games per approfondimenti e curiosità sulla serie cult che ha fatto incetta di premi e riconoscimenti. Le prime quattro stagioni di Schitt’s Creek sono già disponibili su Infinity+ e la quinta stagione arriverà il 28 ottobre. Con l’ingresso della sesta ed ultima stagione, il cofanetto completo di Schitt’s Creek sarà disponibile in esclusiva su Infinity+ dall’11 novembre.

In anteprima a Lucca Comics & Games anche Vivo!, ultima produzione della MFL Film per la regia di Alfonso Cioce: partendo dal tema del gioco di ruolo, un film che parla di rinascita, del gioco in età adulta, di amore e legami familiari.

Seguiteci su Twitch per tutti gli aggiornamenti da Lucca Comics & Games”