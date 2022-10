Lucca Comics & Games 2022: Fan Factory tra home video, videogame e One Piece Film: RED, ecco le iniziative

Fan Factory arriva per la prima volta a Lucca Comics & Games 2022 con uno store fisico a Japan Town con tantissimi prodotti, da home video e videogame e alcune interessanti iniziative legate a One Piece Film: RED.

L’appuntamento è a Japan Town, stand 222 , dal 28 ottobre al 1 novembre, dove i

fan potranno acquistare migliaia di prodotti con sconti fino al 60%

Lo stand è partner della Caccia al Tesoro di One Piece Film: RED e ospiterà il Meet

& Greet con i doppiatori italiani del film, in arrivo al cinema il 1° dicembre 2022

Milano 25 ottobre 2022 – Dopo poco più di un anno dall’apertura dello shop online, PLAION è fiera di annunciare che Fan Factory debutterà con uno store fisico – per la prima volta sul territorio italiano – a Lucca Comics & Games 2022. Dal 28 ottobre al 1 novembre i fan di Midnight Factory, Midnight Classics, Anime Factory e non solo, potranno acquistare numerosi prodotti allo stand 222 a Japan Town presso il Polo Fiere di Lucca.

Ma le novità non finiscono qui! Fan Factory infatti amplierà la sua offerta e per l’occasione sarà possibile acquistare anche migliaia di videogame e merchandising dei publisher distribuiti da PLAION Italia. I visitatori dello stand di Fan Factory a Japan Town potranno approfittare di sconti fino al 60% in esclusiva solo per il periodo di LC&G 2022.

Gli amanti del brivido troveranno diversi titoli targati Midnight Factory e Midnight Classics, tra cui Halloween, Donnie Darko, la Trilogia di Hellraiser e la George A.Romero Film Collection. Gli appassionati di animazione giapponese potranno invece acquistare numerosi prodotti Anime Factory, come i film dello Studio Ghibli, Belle e Violet Evergarden. In anticipo rispetto all’uscita ufficiale in home video, gli amanti di Top Gun Maverick potranno accaparrarsi il nuovo film del franchise in anteprima dal 28 ottobre presso lo stand Fan Factory, insieme ad altri prodotti Paramount come Star Trek: The Motion Picture Director’s Edition – The Complete Adventure.

I giocatori più incalliti potranno approfittare del debutto dei prodotti games e del merchandising nello store fisico di Fan Factory, cogliendo questa occasione per acquistare i titoli dei principali publisher distribuiti in esclusiva da PLAION Italia tra i quali Square Enix, Sega, Atlus, Capcom, Bethesda e le etichette di proprietà Deep Silver e Prime Matter. Saranno infatti disponibili offerte sensazionali, anche su novità assolute come Persona 5 Royal per Nintendo Switch™ e PlayStation 5® e Resident Evil Village Gold Edition che debutterà in concomitanza con l’apertura della fiera.

Fan Factory è inoltre stand partner di una serie di attività legate all’uscita di One Piece Film: RED – in arrivo al cinema il 1° dicembre 2022 (e in anteprima OV il 7 e 8 novembre) – che durante il L&CG 2022 conquisterà la città con una serie di iniziative tra cui una Caccia al Tesoro che si svolgerà nelle seguenti modalità:

Ogni giorno i fan riceveranno presso lo stand TOEI una mappa di Lucca Comics & Games brandizzata One Piece Film: RED x Lucca Comics & Games 2022. Insieme alla mappa, riceveranno anche un cappello di paglia in cartoncino da indossare.

Sulla mappa, ogni stand partner sarà rappresentato da un membro della Ciurma di Cappello di Paglia.

I fan si dovranno recare in ogni stand partecipante per ricevere un timbro sulla mappa.

Una volta terminato, dovranno postare su Instagram una foto del poster cinematografico di One Piece Film: RED che si troverà su un lato dello stand One Piece Film: RED presso Baluardo S. Maria per ricevere una redemption esclusiva.

Le redemption varieranno a seconda del numero di stand e di timbri collezionati.

Per coloro che completeranno la caccia al Tesoro ci sarà un gadget esclusivo One Piece Film: RED x Lucca Comics. In aggiunta, parteciperanno ogni giorno all’estrazione di 3 mega bag con prodotti di One Piece dal valore superiore a 300 Euro!

Infine, un imperdibile appuntamento aspetta tutti i fan di One Piece Film: RED presso lo stand di Fan Factory! Domenica 30 ottobre, dalle 11.00 alle 12.00, infatti si svolgerà il Meet & Greet con Emanuela Pacotto (voce italiana di Nami) e Renato Novara (voce italiana di Monkey D. Luffy), che incontreranno i fan per foto e autografi. Per festeggiare questa iniziativa, tutti gli appassionati dell’epica saga di One Piece che parteciperanno riceveranno un poster celebrativo da collezione di One Piece Film: RED.

