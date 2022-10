Lucca Comics & Games 2022, ecco la mappa interattiva

Un nuovo aggiornamento per Lucca Comics & Games 2022 che, quest’oggi, arriva sotto forma di mappa interattiva.

Cliccando sull’immagine qua sotto, potete raggiungere la versione interattiva della cartina di Lucca Comics & Games 2022 che, nonostante un quasi ritorno alla normalità pre-Covid, propone diversi cambiamenti circa la posizione di alcuni padiglioni, aree e palchi come potete constatare con i vostri stessi occhi.

Vi ricordiamo che tra le sorprese più grandi, a Lucca Comics & Games 2022 assisteremo all’anteprima europea del primo episodio di Mercoledì, l’attesissima serie tv diretta da Tim Burton e interpretata da Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams in arrivo su Netflix dal 23 novembre. La proiezione è prevista per lunedì 31 ottobre. Per l’occasione sarà a Lucca proprio Tim Burton, una delle figure più iconiche del cinema del nostro tempo, creatore di mondi e personaggi divenuti parte dell’immaginario collettivo.

Ieri è arrivata anche la notizia relativa alla presenza, in quel del Lucca Comics & Games 2022, dei registi e del produttore di Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri che parteciperanno all’evento toscano partecipando anche a un panel con Q&A con il pubblico. Ma c’è di più: come vi abbiamo spiegato in questo articolo, sarà allestita anche un’esperienza immersiva a tema con la Taverna di Dungeons & Dragons: L’Onore dei Ladri. I visitatori della Taverna sorseggeranno un Dragon’s Brew e otterranno gadget esclusivi con la possibilità di scattare foto all’interno della Taverna stessa.

