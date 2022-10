Anche quest’anno, BadTaste è webpartner di Lucca Comics & Games, l’evento toscano che vi racconteremo attraverso la nostra coverage stampa e social, dove saremo presenti anche come moderatori di due panel, quello di Andor, la serie Tv di Star Wars disponibile in streaming su Disney Plus (ECCO LA SCHEDA), e Piove, il nuovo film di Paolo Strippoli, già co-regista con Roberto De Feo di A classic horror story (LEGGI LA RECENSIONE).

Qua sotto potete leggere tutti i dettagli relativi ai panel di Andor e Piove che verranno curati dal supervisore editoriale di BadTaste, Andrea Bedeschi (detto anche Bede), che sarà presente anche con altri membri del team redazionale.

Star Wars: Andor

Location: Cinema Astra

Data: 30/10/2022

Orario: 18 – 19.30

Disney+ presenta: La serie Lucasfilm Andor – Episodio 8

(53, US)

A seguire:

Incontro con Denise Gough (“Dedra Meero”) e speciali sorprese per tutti i fan.

Modera Andrea Bedeschi

Piove – Anteprima italiana

Location: Cinema Astra

Data: 31/10/2022

Orario: 12 – 14

Fandango presenta: Piove – anteprima italiana

(93′, Italia)

Q&A con il regista Paolo Strippoli, gli attori Francesco Gheghi eLeon de la Vallèe

Modera Andrea Bedeschi

Per partecipare agli eventi è necessario avere un biglietto di Lucca Comics & Games 2022 valido per il giorno specifico in cui si svolge il panel.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!