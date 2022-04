Con un budget di 7 milioni di dollari e un incasso di circa 143 a livello globale,, il film di Leigh Whannell cone Oliver Jackson-Cohen è stato un notevole successo per la Universal e la Blumhouse anche se in alcuni paesi, come ad esempio l’Italia, non ha fatto in tempo a esordire in sala per colpa della pandemia di nuovo Coronavirus.

In una recente intervista con Comic Book, Elisabeth Moss ha potuto rilasciare un breve aggiornamento circa lo status di un sequel che, a conti fatti, non è mai stato annunciato in forma ufficiale.

L’attrice ha detto:

Non posso davvero dire molto, ma al momento non si trova necessariamente nel nostro specchietto retrovisore. Ma credo che, come con ogni sequel, si voglia rendere giustizia all’originale. Nessuno di noi ha voglia di mettersi al lavoro su un progetto come questo tanto per fare, tanto per vedere cosa accade. Dovrebbe essere valido tanto – se non più – del primo capitolo. Ho risposto alla tua domanda? Non è nello specchietto retrovisore. Come la vedi?

Poi, ammettendo di aver dato una risposta un po’ criptica, aggiunge:

Devi cercare di capirmi. Ho da una parte Jason Blum e dall’altra la Universal quindi devo dire loro “Non vi arrabbiate con me!”.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Elisabeth Moss nel sequel de L’uomo invisibile? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!