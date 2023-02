M Night Shyamalan sulle condizioni di salute di Bruce Willis: “Ho pianto molto, anche mio padre soffre di una cosa simile”

Durante la promozione stampa di Bussano alla porta, M Night Shyamalan ha potuto parlare nuovamente di un attore molto importante per lui, Bruce Willis.

Il regista è stato interpellato circa le condizioni di salute della star (ECCO I DETTAGLI) e ha detto quanto segue:

Lui è una persona importantissima per me. Farei qualsiasi cosa per lui e la sua famiglia, è stato incredibilmente difficile per tutte le persone coinvolte. Ho pianto molto, anche mio padre soffre di una cosa simile. Vivere questa cosa su questi due fronti, ti fa realizzare in maniera profonda quanto ogni cosa sia preziosa. Sono così grato per quello che ha fatto per me, per come ha gestito le cose e per come, a inizio della mia carriera, mi abbia protetto dal sistema e, per questo, gli sarò sempre grato.