Secondo quanto rivelato da Deadline figurerà tra i produttori di, progetto thriller/mystery scritto e diretto da Celine Held e Logan George (Topside).

Il plot recita: quando una bambina di 8 anni scompare misteriosamente a Caddo Lake, una serie di morti e sparizioni avvenute nel passato iniziano a collegarsi tra loro alterando per sempre la storia di una famiglia distrutta.

Del cast del progetto fanno parte Dylan O’Brien, Eliza Scanlen, Lauren Ambrose, Eric Lange, Sam Hennings e Diana Hopper. La produzione del lungometraggio è attualmente in corso a Shreveport, LA.

Shyamalan e Ashwin Rajan produrranno il lungometraggio attraverso la Blinding Edge insieme a Kara Durrett e a Josh Godfrey della K Period. Kimberly Steward, Harrison Huffman e Will Greenfield saranno invece i produttori esecutivi.

Topside del 2020, primo lungometraggio diretto da Celine Held e Logan George è stato presentato in anteprima al Festival di Venezia.

Old, ultimo progetto diretto da M. Night Shyamalan, ricordiamo, è arrivato nelle nostre sale questa estate. Ultimamente ha anche realizzato per AppleTv+ la serie televisiva Servant. Tra i suoi ultimi titoli ricordiamo Glass, Split, The Visit e After Earth.

FONTE: Deadline