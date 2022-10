Madre Texana contro Hocus Pocus 2: il video diventa virale

È diventato virale in poche ore il video in cui una madre del Texas avverte i genitori sui pericoli che rappresenterebbe per i bambini la visione di Hocus Pocus 2, che dal 30 settembre è disponibile su Disney+.

Jamie Gooch ha prima messo in guardia i genitori sui social, per poi essere intervistata dall’affiliata texana della CBS, KWTX, in un video diventato virale. “Lo scenario peggiore è il seguente: scatenerete l’inferno sui vostri figli e nella vostra casa,” ha spiegato la donna. “L’intero film è incentrato su delle streghe che rastrellano bambini per sacrifici di sangue. Non guardate questo film. Tutti pensano che sia finto e innocente, ma potrebbero lanciare degli incantesimi, qualsiasi cosa potrebbe passare dalla televisione a casa vostra”. Gooch, serissima nella sua critica al film, ha spiegato che la sua famiglia non partecipa ai festeggiamenti di Halloween “da almeno quattro o cinque anni,” perché preoccupata dall’esposizione “all’oscurità” dei suoi figli.

L’attenzione che dovrebbero prestare i genitori a ciò che guardano i figli non è quindi tanto legata ai contenuti dei programmi, quanto alla possibilità che venga trasmessa magia nera: “Penso che questa cosa vada molto oltre a un semplice film, molto oltre a Halloween, è una cosa che prosegue tutto l’anno. Dobbiamo fare sempre attenzione a ciò che consumiamo, ciò che lasciamo entrare e cosa facciamo uscire. Penso che qualsiasi cosa arrivi dalla televisione porti con sé delle cose. Ho visto con i miei occhi che le cose che venivano dette in televisione, le cose che ho guardato con i miei occhi, si sono poi manifestate davvero nella vita reale. A quel punto ho iniziato a pensare “Oh mio dio, ma cosa consumo attraverso questi media?”

Intanto Hocus Pocus 2, pur non essendo stato elogiato da tutta la critica, ha toccato ottimi traguardi in termini di pubblico, battendo il record del film originale Disney+ più visto sulla piattaforma nei primi tre giorni di disponibilità.

