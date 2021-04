In una recente intervista per Watch What Happens Live,ha parlato del nuovo film diche è in fase di realizzazione per la piattaforma streaming Disney+.

Stando all’attore, le riprese sono quasi concluse:

Le riprese sono state lunghe, sono cominciate in Canada e sono state bloccate a causa della pandemia. È stata una lavorazione molto altalenante, ma credo siano vicini alla conclusione. Ho ridoppiato alcune cose di recente, che è una cosa che si fa verso la fine.

Nel cast troveremo Archie Yates (Jojo Rabbit), Rob Delaney (Deadpool 2), Ellie Kemper (The Office), Ally Maki (Toy Story 4), Chris Parnell (Saturday Night Live), Aisling Bea (Living with Yourself), Pete Holmes (Crashing) e Timothy Simons (Veep).

Il film è diretto da Dan Mazer (regista di Nonno scatenato) e basato su una sceneggiatura di Mikey Day (La Piccola Boss). La storia segue due coniugi che devono fare i conti con un ragazzino che ha rubato qualcosa dalla loro casa. Il piccolo si chiama Max ed è descritto in questi termini: