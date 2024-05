In occasione del festival di Cannes, Meryl Streep ha confermato il suo interesse a tornare in Mamma mia 3, parlando di un incontro “imminente” in cui sentirà delle proposte su come far tornare il suo personaggio nel terzo film dopo il decesso nel secondo capitolo.

“Non so come faranno, hanno un’idea. Non la conosco ancora, ma è nella mia agenda e me ne parleranno molto presto” ha confermato l’attrice. “Ovviamente voglio tornare. La gente ama Mamma mia“.

Intanto, come potete vedere a seguire, durante un momento sul red carpet di Cannes l’attrice si è messa a ballare sulle note degli Abba:

they played mamma mia at #Cannes2024 and meryl streep started dancing I’m- 😭 pic.twitter.com/25STHdCgID — ariely ¨̮ (@sinadiemequiere) May 14, 2024

Meryl Streep, la reina indiscutible, brilla en la alfombra roja del Festival de Cannes 👸💫 con 'Mamma Mia!' de fondo 🎶. Honrada con la Palma de Oro de Honor 🏆 por su carrera excepcional. ¡La adoramos más cada día! 💞 pic.twitter.com/krnMlYaanB — QueTalmagazine (@QueTalmagazine) May 15, 2024

Cosa ne pensate e quanto attendete Mamma mia 3? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

