Presentato in concorso al Festival di Cannes e in anteprima il 21 maggio, Marcello mio arriva oggi nei cinema italiani. Il film di Christophe Honoré ha per protagonista Chiara Mastroianni, che si cala nei panni nientemeno che di suo padre Marcello Mastroianni, in una commedia che è anche un omaggio al grande attore nell’anno del suo centenario.

Marcello mio è disponibile da oggi in lingua originale

Nel cast di Marcello mio anche Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Melvil Poupaud, Benjamin Biolay, Nicole Garcia e Stefania Sandrelli, che interpretano versioni in parte reali e in parte romanzate di sé stessi.

Girato tra Parigi, Roma e la località balneare di Formia, Marcello mio vede di nuovo insieme Christophe Honoré e Chiara Mastroianni dopo L’Hotel degli amori smarriti (Chambre 212), presentato in anteprima a Un Certain Regard, dove Chiara Mastroianni aveva ottenuto il premio come miglior attrice.

MARCELLO MIO: LA TRAMA

Chiara è un’attrice, figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve. Durante un’estate particolarmente tormentata, decide di far rivivere suo padre attraverso sé stessa: si veste come lui, parla come lui, respira come lui, con una tale forza che chi le sta intorno comincia a crederci e a chiamarla “Marcello”.

