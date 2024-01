In un’intervista con il LA Times, Martin Scorsese ha aggiornato sul sul prossimo progetto, ispirato al libro Vita di Gesù, di Shūsaku Endō (autore già fonte di ispirazione per Scorsese nel 2016, con Silence), un film scritto in collaborazione con il regista e sceneggiatore Kent Jones.

Il regista ha affermato che la sceneggiatura è oramai pronta e che il film (che prevede duri circa 80 minuti) sarà girato proprio quest’anno. Sul significato del progetto, ha poi detto:

Rispondo all’appello che ha fatto il Papa a tutti gli artisti nell’unico modo che conosco: immaginando e scrivendo una storia per un film su Gesù. Sto cercando un nuovo modo di avvicinarmi a questa tematica in modo da renderla più accessibile a chiunque, cercando per quanto possibile di mettere da parte tutto il peso della negatività che questo comporta, quando si parla di religione. Ad oggi, il termine religione ha una connotazione così negativa che non appena lo usi le persone sono pronte a protestare, perché il significato stesso del termine li ha delusi e ha fallito su molti fronti. Ma questo non significa che il ciò che ha dato via alla religione fosse sbagliato. Torniamo indietro, proviamo a ripensarci insieme. Alla fine sarete comunque liberi di rifiutarlo, ma potrebbe anche fare la differenza in come vivete la vostra vita… anche se decideste di rifiutarlo lo stesso. Ma almeno non rifiutatelo a prescindere. Dico solo questo. E lo dico da persona che tra qualche giorno compirà 81 anni… capite cosa intendo?

Ha poi continuato dicendo:

Si tratta del mio personale modo di approcciarmi all’aspetto religioso della mia vita, anche se ripeto che odio usare questo termine perché è spesso male interpretato. Eppure so che in me è rimasto qualcosa di quell’aspetto puro e primordiale legato alla fede… ed è mia intenzione usare questo film per trovarlo.

