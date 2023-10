Martin Scorsese ha annunciato ufficialmente l’apertura di un profilo su Letterboxd e ha approfittato per arricchire la sua pagina di “compagni cinematografici” per ogni film che ha diretto.

“Adoro l’idea di accostare insieme film diversi” ha spiegato il regista, raccontando di esser cresciuto guardando nella stessa giornata rassegne di film molto diversi tra loro. “Impari sempre qualcosa, vedi qualcosa sotto una nuova luce, perché ogni film conversa con l’altro. Più c’è differenza tra le due pellicole, meglio è“.

Ha poi aggiunto:

Nel corso degli anni mi è stato chiesto di accoppiare i miei film con film più vecchi che sono stati fonte di ispirazione. […] Il termine “ispirazione” e “influenza” non sono completamente accurati, a me piace definirli compagni cinematografici. A volte il rapporto si basa sull’ispirazione, a volte sta tutto nel rapporto tra i prsonaggi, a volte nello spirito. E a volte è tutto molto più misterioso.

Per la sua ultima fatica, Killers of the Flower Moon, Scorsese ha scelto film come “L’ereditiera” (1949), “The Last of the Line” (1914), “The Lady of the Dogout” (1918), “Sangue sulla luna” (1948), “Il fiume rosso” (1948) e “Fango sulle stelle” (1960).

La lista integrale è disponibile qui.

Killers of the Flower Moon è nelle sale italiane dal 19 ottobre.

