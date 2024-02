Ospite in una puntata del podcast “This Life of Mine” con James Corden, Martin Scorsese ha fatto due chiacchiere con il conduttore, aprendosi ad argomenti molto personali e menzionando la diagnosi di Parkinson della moglie, Helen Morris, e di come il suo ottimismo nell’affrontare la malattia lo abbia ispirato.

Il regista Premio Oscar, candidato per Killers of the Flower Moon, ha menzionato come la positività della moglie e il suo vedere le cose nella giusta prospettiva abbia radicalmente cambiato il suo modo di pensare e di rapportarsi alla vita, lamentandosi di meno:

Oramai è quasi 30 anni che a mia moglie è stato diagnosticato il Parkinson. Il lamentarmi fa parte del mio processo creativo, a volte in senso strettamente autoironico, per riderci su. Ma le mie lamentele, mi rendo conto, non sono niente in confronto a quello che che lei sta soffrendo. Così impari a conviverci e ti assicuro che cambia radicalmente la tua percezione della vita e di ciò che ti circonda. Mia moglie, se riesce, mi raggiunge sui set dei miei film, ma le sue condizioni potrebbero presto portarmi ad accettare solo film girati vicino a casa nostra. Eppure la sua forza continua ad ispirarmi, non ho mai visto così tanta forza in una persona e tanta positività nell’affrontare la vita con fermezza, anche nelle peggiori circostanze.

