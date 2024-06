Al Tribeca Film festival di New York, Martin Scorsese e Robert De Niro hanno presenziato a un incontro tenutosi a margine della proiezione della loro prima collaborazione avvenuta con Mean Streets, pellicola datata 1973.

La conversazione fra Martin Scorsese e Robert De Niro, moderata dal rapper newyorkese Nas, si è tenuta dopo la visione del film al Beacon Theatre e si è trattata di una valida occasione per ripercorrere un’amicizia e una partnership professionale lunga 50 anni abbondanti.

Un’amicizia che, come ricorda Scorsese, è avvenuta anche grazie a un collega regista: Brian De Palma. I due infatti, nonostante fossero cresciuto nella stessa zona della Grande Mela, non si erano mai conosciuti direttamente, ma, raccontano, avevano svariate amicizie in comune.

Dice Scorsese:

Bob era seduto lì dopo cena (con de Palma), poi mi guardò e mi disse “Eri solito uscire con tizio e caio?”, e io “Sì, come lo sai?”. E lui di nuovo “Sono Bobby”. Io dissi “Bobby? Bobby. Oh, mio Dio”. Avevo visto De Palma dopo che aveva fatto “Hi, Mom!”. Dopo che avevi preso parte al film mi disse “Devi conoscere questo tipo”. Lui (De Niro, ndr.) aveva visto “Chi sta bussando alla mia porta” che era un film molto accurato riguardo la natura di quella sottocultura nel quartiere. Si identificò con quello, così quando Mean Streets fu finalmente messo insieme, lui partecipò.

Poi De Niro aggiunge circa la durata della loro partnership:

Marty non ha mai avuto paura di provare qualcosa. Ha sempre detto questo: lo fai e basta. Se c’era qualcosa ne parlavamo, ma parlavamo anche di paralleli in qualunque cosa stessimo vivendo, delle nostre esperienze personali che poi potevamo inserire nel film. “Questa scena è così, ricordo che mi è successo qualcosa, bla bla bla”. “Bene, proviamo questa cosa, non è quello che è effettivamente accaduto, ma è il ricordo dell’esperienza”.

L’ultima collaborazione fra Martin Scorsese e Robert De Niro è Killers of the Flower Moon.

