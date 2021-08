LEGGI ANCHE – James Gunn definisce cinici i commenti di Martin Scorsese sui cinecomic e scatena un putiferio

è stato nuovamente trollato da sua figlia Francesca per la ben nota vicenda delle critiche rivolte ai cinecomic, specie della Marvel.

La prima volta che Francesca Scorsese ha ironizzato in merito alla vicenda è stato nel dicembre del 2019 in un periodo in cui gli appassionati di cinema potevano ancora disquisire solo di questioni come queste e non di settore in crisi per colpa della pandemia. Al tempo, con una Stories condivisa su Instagram, la figlia del leggendario filmmaker, aveva incartato i regali di Natale per suo padre impiegando della carta regalo degli Avengers (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora, con un nuovo video pubblicato sul suo TikTok e riproposto anche su Twitter, è tornata a trollare suo padre con il lip sync della cover di Rihanna del brano di Selena Gomez “Same Old Love” in cui viene detto: “Take away your things and go / You can’t take back what you said, I know / I’ve heard it all before, at least a million times”.

In un tweet successivo, viene anche mostrata la risposta che Francesca Scorsese ha dato su TikTok a chi le chiedeva la sua opinione sulla faccenda: “LOL la penso come mio padre”.

as she should pic.twitter.com/2ThaIznDWC — iana murray (@ianamurray) August 27, 2021

Il prossimo film di Martin Scorsese sarà Killers of the Flower Moon, la nuova pellicola di Martin Scorsese interpretata da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons e Brendan Fraser.

Ideato da Apple Studios, diretto e prodotto dal vincitore del premio Oscar Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon” è basato sul best-seller di David Grann. Ambientato nell’Oklahoma degli anni ’20, il film racconta la storia dell’assassinio di numerosi membri della Osage Nation, una zona ricca di insediamenti petroliferi; una misteriosa serie di crimini brutali che divennero noti come “il regno del terrore di Osage”.

