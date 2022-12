Matt Reeves conferma un riferimento a Donkey Kong in The War – Il pianeta delle scimmie

The War – Il Pianeta delle Scimmie

Rispondendo a un Tweet il regista Matt Reeves (The Batman) ha confermato un particolare easter egg relativo al nome di un gruppo di personaggi presenti in The War – Il pianeta delle scimmie, film arrivato nelle sale nel 2017.

Nel film è presente un gruppo di scimmie ribelli chiamate “Donkeys” e pare proprio che questa denominazione venga proprio da Donkey Kong della Nintendo.

Ecco il tweet di Reeves:

The War – Il pianeta delle scimmie è arrivato nelle nostre sale nel 2017.

Cosa ne pensate di questa curiosità? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Matt Reeves