Felice Mean Girls Day a tutti! Oggi è il 3 ottobre, e come tutti i fan del film di Mark Waters scritto da Tina Fey sanno, è il giorno dedicato al film perché è il… 3 ottobre:

Quest’anno la Paramount Pictures ha deciso di fare un regalo ai fan pubblicando sul canale ufficiale del film su TikTok l’intero film gratuitamente per tutti, diviso in 23 clip.

Per chi volesse rivederlo in maniera più tradizionale, ricordiamo che è disponibile incluso nell’abbonamento di Paramount+ e anche su Netflix.

La mossa della Paramount per diffondere il film su TikTok può essere interpretata come il primo passo della grande campagna marketing con cui verrà lanciato il film del musical basato su Mean Girls, che arriverà al cinema il 12 gennaio 2024. Inizialmente previsto per un debutto in streaming, il film è stato “promosso” per il grande schermo. Nel cast ci saranno Reneé Rapp (che è già stata Regina George nel musical a Broadway), Angourie Rice, Jaquel Spivey e Auli’i Cravalho, oltre a Tina Fey.

La regia è affidata a Arturo Perez e Samantha Jayne, su una sceneggiatura di Tina Fey e la produzione della stessa Fey assieme a Lorne Michaels, con Erin David, Caroline Maroney e Micah Frank per la casa di produzione Broadway Video, ed Eric Gurian e Jeff Richmond per la casa di produzione Little Stranger.

Oggi è IL GIORNO: buon Mean Girls day 👚💞 pic.twitter.com/h2Nqkto76X — Netflix Italia (@NetflixIT) October 3, 2023

