Memory di Michael Franco, presentato all’ultima edizione del Festival di Venezia, si è fatto notare per aver vinto la Coppa Volpi come miglior attore assegnata a Peter Sarsgaard. Ma sicuramente ad aver fatto parlare del film è stata anche la presenza di Jessica Chastain, una delle poche star presenti all’edizione di quest’anno.

Racconta Chastain al Toronto Film Festival che alcuni avevano suggerito al regista che lei non avrebbe più voluto recitare nel suo film dopo aver vinto l’Oscar.

Dal momento che ho fatto, a volte, cose più grandi e ho avuto molte attenzioni c’era l’idea che non sarei più stata interessata ad essere su un set senza una grande roulotte. C’erano appena stati gli Oscar e io avevo vinto per Tammy Faye e subito dopo ero sul set per fare Memory. Michael ha detto che molte persone gli dicevano: “Oh Jessica lascerà il tuo film perché ha appena vinto un Oscar.”

Lo stesso Franco conferma di aver sentito commenti del genere sull’attrice, avvertimenti che lo mettevano in guardia dal fatto che “si sarebbe comportata da diva.”

Gli ho risposto che non la conoscono affatto. Lei è l’opposto di quello. Si presenta invece soddisfatta, felice e produttiva. Le persone sono così spaventate dagli attori. Non so perché. Il peggior modo per approcciare un attore o qualsiasi altra persona è con la paura e se stai puntando nella direzione sbagliata allora sì, i tuoi incubi diventeranno realtà.

In Memory Jessica Chastain interpreta Sylvia, una madre single con un passato da alcolizzata. Un giorno Sylvia incontra per caso Saul, l’uomo che da ragazza l’aveva stuprata. Ora l’uomo soffre di demenza e non ricorda l’accaduto, cosa che spinge la donna a mettere in dubbio i suoi stessi ricordi.

