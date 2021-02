Da Variety arriva la notizia che con il debutto diall’orizzonte,e altri titoli della Paramount saranno disponibili on demand decisamente prima del previsto.

I film debutteranno esclusivamente in sala come previsto anche lo studio ha deciso di accorciare le finestre distributive. Dopo 45 giorni di sfruttamento in sala, i due film approderanno su Paramount+. A Quiet Place Part II arriverà al cinema il 17 settembre, mentre Mission: Impossible 7 il 19 novembre.

L’annuncio è avvenuto nel corso della notte in occasione dell’investor day della ViacomCBS con l’obiettivo di smuovere le acque in vista del debutto di Paramount+ il 4 marzo. Il servizio in abbonamento ViacomCBS è un rebrand esteso di CBS All Access, che conterrà tutti i prodotti delle varie etichette nate dall’unione di Viacom e CBS (tra cui MTV, Nickelodeon, Comedy Central, CBS, Paramount Pictures).

Guardando alla concorrenza, l’offerta di una finestra di 45 giorni è molto generosa: anche se solo per quest’anno, la Warner Bros. proporrà i suoi film su HBO Max in contemporanea, mentre la Universal si è assestata su un modello di 17 giorni.

Durante la presentazione, il presidente dello studio Jim Gianopulos ha ribadito l’impegno della compagnia con l’uscita cinematografica. Dopo la pandemia, la Paramount continuerà a valutare finestre distributive di 45 giorni per grandi blockbuster come Top Gun: Maverick e di 30 giorni per film dal budget più basso.