Glen Powell sostituirà Tom Cruise nei futuri film di Mission: Impossible? L'esilarante risposta dell'attore

Mentre Tom Cruise si prepara all'ottava (e ultima?) Mission: Impossible, nel nuovo capitolo in arrivo il prossimo maggio (guarda il trailer) già si parla del possibile futuro del franchise senza il suo attore protagonista (che ha ormai superato i 60 anni). TheInSnider riporta infatti che la star avrebbe scelto Glen Powell come suo successore. I due, lo ricordiamo, hanno condiviso lo schermo in Top Gun: Maverick, dopo il quale, la scorsa estate, Powell ha ottenuto definitiva consacrazione grazie a Hit Man e Twisters.

Mia madre non me lo permetterebbe mai. È il peggior ingaggio possibile, lo sanno tutti. È una trappola mortale.

In seguito allo scoop, il diretto interessato è stato contattato telefonicamente durante lo show di Pat McAfee. Ecco la sua ironica risposta a un commento in merito:

