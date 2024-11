Mission: Impossible 8, il budget avrebbe superato i 400 milioni di dollari

Pubblicazione: 01 novembre alle 23:14

In un lungo editoriale sul futuro di Tom Cruise, l'Hollywood Reporter parla anche del destino della saga di Mission: Impossible, che potrebbe non concludersi necessariamente con l'ottavo capitolo.

Secondo il sito, infatti, Cruise si è opposto a dire pubblicamente addio a Ethan Hunt: l'anno scorso l'attore aveva dichiarato di voler fare film difino agli 80 anni (“Harrison Ford è una leggenda, ho 20 anni per raggiungerlo. Spero di continuare a fare film di Mission: Impossible fino alla sua età”).

La Paramount, per contro, è pronta a promuovere l'ottavo capitolo come epilogo dopo il cliffhanger del settimo episodio, e nelle prossime settimane svelerà il titolo ufficiale con il nuovo trailer (verrà lanciato con Il Gladiatore 2).

Ma il destino della saga dipenderà soprattutto dal successo del film, anche in proporzione ai suoi costi. Secondo il sito, infatti, i costi sono saliti a 400 milioni di dollari di budget (escluso quindi il marketing). Il film diha avuto un percorso lungo e difficile, con ritardi in parte dovuti agli scioperi di Hollywood del 2023, e ora finalmente è completato e in post-produzione. Serviranno ben più dei 566 milioni raccolti da