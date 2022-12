Le montagne della follia: Guillermo del Toro non esclude di realizzare il film in stop-motion come Pinocchio

Il successo di Pinocchio di Guillermo del Toro su Netflix e, potenzialmente, agli Oscar potrebbe portare finalmente alla realizzazione dell’adattamento de Le montagne della follia? Non ci è ancora dato saperlo – il regista un anno fa aveva rivelato di aver proposto una versione “più esoterica e strana” del suo film proprio a Netflix, e qualche giorno fa ha condiviso un test footage realizzato in vista dell’inizio delle riprese del kolossal mai realizzato dalla Universal ben dieci anni fa.

Ora, parlando con Indiewire, il regista si dichiara aperto a realizzare il suo “sogno nel cassetto” in forma di film in animazione stop-motion, un genere al quale si sente sempre più vicino:

Voglio concentrarmi molto di più sull’animazione. Va molto più al mio passo. Si potrebbe mai realizzare una versione stop-motion de La forma dell’acqua? Non credo. Si potrebbe fare una versione stop-motion de Il labirinto del fauno? Forse, forse sì.

A questo proposito, ha parlato della possibilità di realizzare Le montagne della follia in stop-motion con un veterano degli effetti speciali, Phil Tippett, che con questa tecnica ha realizzato Mad God:

Gli ho detto che l’ideale sarebbe realizzare Le montagne della follia in stop-motion. Il pubblico guarda l’animazione in maniera più estatica del live action, ne viene rapito. È quasi un’arte ipnotica, e in questo modo il rapporto con la storia diventa più intimo.