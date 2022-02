Morte Monica Vitti: i mondi dello spettacolo, della politica e della cultura ricordano l’attrice

Poco fa è arrivata la notizia della morte di Monica Vitti. L’attrice, nata Maria Luisa Ceciarelli a Roma il 3 novembre del 1931, si è spenta all’età di 90 anni, informazione che è stata divulgata via Twitter da Walter Veltroni.

Naturalmente, le reazioni delle personalità del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura non si sono fatte attendere.

Cominciamo col ministro della Cultura, Dario Franceschini che ha esternato così il suo cordoglio: “Addio a Monica Vitti, addio alla regina del cinema italiano. Oggi è una giornata davvero triste, scompare una grande artista e una grande italiana”.

Da Facebook arriva il ricordo di Carlo Verdone: “Monica Vitti ci lascia e con lei se ne va un’attrice di immenso spessore, gran carattere e forte personalità. In un cinema tutto o quasi al maschile lei ed Anna Magnani hanno rappresentato il talento femminile ai massimi livelli. Perfetta e credibile sia nel drammatico che nella commedia lascia un’ eredità dura da colmare. Tutte le giovani attrici dovrebbero studiare le sue interpretazioni. Ne trarrebbero una grande, immensa lezione. Nella sua lunga malattia ha avuto accanto un uomo ammirevole, eccezionale: Roberto Russo. A lui il mio abbraccio più sincero e forte. Grazie Monica per tutto quello che ci hai dato. Nella risata e nella riflessione”.

Angelo Branduardi, sempre da Facebook: “Non mi poso mai sulle parole, ma sulle emozioni.” Disse una volta Monica Vitti. E le dobbiamo credere perché, ora che ora che non c’è più, non basterebbe un discorso per spiegare la tristezza che ci portiamo dentro. Se ne va un’epoca, e a noi piace ricordare il suo garbo e la sua ironia come “ribellione di fronte all’angoscia, alla tristezza e alla malinconia della vita”.

Nicola Zingaretti: “Se ne è andata una leggenda, Monica Vitti. Unica, indimenticabile, resterà sempre nel cuore degli italiani”.

Mara Carfagna: “Una grande tristezza per la scomparsa di Monica Vitti che con i suoi film ci ha fatto divertire e riflettere. Ha animato da grande attrice personaggi femminili indimenticabili, in uno dei momenti migliori del nostro cinema, e spesso ha aiutato le donne a capire se stesse”.

Poi, sempre dai social:

Mi fanno male i capelli.

Ma mi fa male soprattutto il cuore. Addio mia amatissima.#monicavitti — chiara francini (@chiarafrancini) February 2, 2022

Ecco la tua andata via mi devasta proprio. Ciao Monica pic.twitter.com/vSFNjvnQaz — maria sole tognazzi (@mariasolet) February 2, 2022

Se ne va #monicavitti la mia attrice preferita nella storia del cinema italiano. Al di là della fine di una sofferenza lunghissima, piango per la perdita di un talento così immenso! Ci rimangono i tuoi film, tanti capolavori senza tempo! Buon viaggio! 🌹 pic.twitter.com/fkHfVPh1rt — Simona Ventura (@Simo_Ventura) February 2, 2022

