È morto Ruggero Deodato, regista di Cannibal holocaust e La casa sperduta nel parco

È morto all’età di 83 anni Ruggero Deodato, regista di film dell’orrore come Cannibal holocaust e La casa sperduta nel parco.

A darne la notizia è stato Sergio Martino su Facebook:

Ho appena saputo che Ruggero Deodato, ci ha lasciato. Con lui ho diviso una stagione bellissima di cinema. Abbiamo iniziato praticamente insieme un percorso parallelo che in questi anni di rivalutazione del nostro cinema, ci ha “goliardicamente” portato in giro per il mondo, insieme. Ciao Ruggero!