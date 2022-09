A breve avremo modo di vedere Ewan McGregor (Moulin Rouge, Trainspotting) e Ethan Hawke (Prima dell’alba, Moon Knight) come protagonisti di Raymond and Ray, pellicola prodotta da Alfonso Cuaròn che sarà disponibile, in esclusiva, su Apple TV+.

I destini professionali dei due si erano però già incrociati anni fa, negli anni novanta nello specifico, quando Ewan McGregor ottenne il ruolo di protagonista in Moulin Rouge di Baz Luhrmann battendo alle audizioni proprio Ethan Hawke. Che non ha ancora digerito la cosa, a quanto pare.

Parlando con Screen Rant racconta:

Ewan non ama questa cosa perché s’imbarazza, ma al tempo feci uno degli screen test migliori della mia vita per Moulin Rouge. Non ottenni la parte anche se feci quest’audizione notevole. E dico questo solo per dimostrarti quanto amo il lavoro fatto poi da Ewan. Sono andato a vedere il film il primo giorno. Insomma, l’ho superata. Ma ti dirò questo: un giorno le persone vedranno quell’audizione e si ricrederanno (ridendo, ndr.)!

