Dallo scorso marzo, sappiamo che il decimo e ultimo film di Quentin Tarantino si intitolerà The Movie Critic. La pellicola racconterà di un critico cinematografico negli anni settanta del secolo scorso, ma ancora non abbiamo nessuna informazione sul suo cast. Mentre si attendono notizie, a un abituale collaboratore del regista, Kurt Russell, è stato chiesto se prenderà parte al progetto. L’attore, ricordiamo, ha recitato per Tarantino in Grindhouse – A prova di morte, nel 2007, e poi negli ultimi due suoi lavori: The Hateful Eight e C’era una volta a… Hollywood. Ospite insieme al figlio Wyatt del podcast Happy Sad Confused, ha dichiarato:

Non ne ho idea, non lo so mai. Lui chiama o qualcuno chiama e ti saluta, e tu ti metti al lavoro. Adoro lavorare con lui e molto tempo fa, quando abbiamo fatto Grindhouse – A prova di morte, mi ha detto: “Sì, farò dieci [film]. Quando avrò 60 anni avrò praticamente finito“. Abbiamo avuto una lunga conversazione al riguardo, che è stata molto interessante, quindi credo che si stia attenendo a questa regola. Ne ha parlato in seguito e credo che il suo ragionamento sia azzeccato. Se vuole che faccia il lavoro sporco, lo farò, non mi interessa chi sia [il personaggio]. È una persona divertente con cui lavorare, davvero straordinaria.

Cosa sappiamo sull’ultimo film di Quentin Tarantino

The Movie Critic sarà incentrato su un critico cinematografico negli anni settanta del secolo scorso, ma non si tratterà di Pauline Kael, celeberrima critica del New Yorker. Semmai, sarà incentrato su un uomo che scriveva per un magazine pornografico (l’ipotesi più accreditata è che si tratti di un certo Jim Sheldon, che scriveva su Hollywood Press). L’anno è il 1977, lo stesso in cui uscì Rolling Thunder, sarà ambientato in California e sarà basato su “la vita di un uomo realmente esistito, ma che non fu mai realmente famoso, e che scriveva recensioni cinematografiche per un magazine pornografico”. Tarantino leggeva quella rivista quando, da giovane, si occupava di caricare i distributori di magazine. Non vuole rivelare il nome della testata, ma spiega che nel suo film si chiamerà The Popstar Pages: “Se leggevi quella rivista, sapevi chi era quel critico. Si occupava di film mainstream, non era la prima penna della rivista ma era la riserva. Penso fosse molto bravo, era estremamente cinico. Le sue recensioni erano una via di mezzo tra il primo Howard Stern e quello che sarebbe stato Travis Bickle (il personaggio di DeNiro in Taxi Driver) se fosse stato un critico. Pensate a quello che scriveva sul suo diario. Ma questo critico era molto, molto divertente, ed era sboccato: scriveva parolacce, utilizzava epiteti razziali. Ma era davvero divertente. Mamma mia quanto era volgare!”.

Non sappiamo ancora chi si occuperà della produzione e della distribuzione anche se, visti i precedenti, non è da escludere che possa trattarsi della Sony.

