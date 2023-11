Da sempre, i film storici vengono messi al vaglio dagli esperti della materia per mettere in evidenza eventuali inesattezze e chiaramente Napoleon, il kolossal di Ridley Scott in uscita il prossimo 23 novembre, non fa eccezione.

Solo che contrariamente a quando arrivavano nei cinema pellicole come Spartacus o, per restare in zona Ridley Scott, Il gladiatore, oggi esistono i social e le sottolineature di passaggi storicamente inesatti possono diventare virali con facilità. Come nel caso del video su TikTok dello storico Dan Snow che, commentando il trailer di Napoleon, ha evidenziato alcune “criticità” per così dire, come, ad esempio, la lunghezza dei capelli errata di Maria Antinietta durante l’esecuzione e il fatto che, in realtà, Napoleone non aveva assistito alla cosa.

In un profilo del New Yorker, Ridley Scott dedica un sintetico e diretto pensiero a questi fact-checker: “Fatevi una vita”. Più avanti nell’articolo, il filmmaker commenta anche il suo non aver mai vinto l’Oscar nonostante le tre nomination ricevute per la Miglior Regia (per Thelma & Louise, Il gladiatore e The Martian) dicendo quanto segue:

Sai, non ho ancora vinto un Oscar. E se mai dovesse succedere, dirò: ‘Finalmente!'”

Napoleon: la trama

Napoleon racconta l’epica ascesa e caduta dell’imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar® Joaquin Phoenix e diretto dal leggendario regista Ridley Scott. Il film ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate.

Il film sarà nei cinema italiani dal 23 novembre con Sony Pictures ed Eagle Pictures poi, in una data ancora non stabilità, arriverà in streaming esclusivo su Apple TV+.

