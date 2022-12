Nicolas Cage da bambino credeva di essere un alieno

Nicolas Cage ha trascorso una parte dell’infanzia nella convinzione di essere un alieno proveniente da un altro pianeta.

L’attore ha ammesso in una recente intervista che suo padre lo aveva spinto a credere di non provenire dalla Terra dopo che lo aveva definito “alieno” in senso metaforico. L’attore aveva preso il commento alla lettera e l’idea gli sembrava plausibile, visto che faceva molta fatica a legare con le persone. Nell’intervista ha spiegato che è stato proprio questo aspetto a indurlo a cercare di diventare un attore.

“Sono rimasto sconvolto il giorno che sono andato dal dottore da bambino e ho scoperto che avevo degli organi normali e uno scheletro come gli altri” ha raccontato a Rampstyle. “Ero certo di provenire da un altro pianeta“.

Ha poi aggiunto:

Avevo difficoltà a instaurare un legame con le persone. Quando vidi David Bowie in “L’uomo che cadde sulla Terra” mi resi conto che dovevo fare qualcosa, e così decisi di fare l’attore.

