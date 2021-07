Nel corso di un’intervista con Variety ha parlato brevemente del suo ruolo in, in cui interpreterà se stesso, spiegando che non vedrà mai quel film.

“Non lo vedrò mai” ha commentato Cage. “Mi hanno detto che è un bel film, che alla gente piace, ma l’ho fatto per il pubblico. Per me sarebbe troppo andare alla prima e sedermi con gli spettatori, sarebbe troppo bizzarro e duro psicologicamente“.

L’attore ha poi parlato del suo allontanamento dai riflettori e da Hollywood, paragonandosi a Rob, il suo personaggio in Pig: