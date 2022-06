Robert Englund ha spesso dichiarato di sentirsi troppo vecchio per tornare nei panni dell’iconico Freddy Krueger in un nuovo film di Nightmare.

Un nuovo film di Nightmare non è attualmente in programma. Tuttavia Jason Blum della Blumhouse ha recentemente affermato a Screen Rant che qualora venisse messo in cantiere un nuovo film del franchise horror potrebbe riavere Englund nel cast:

Potrei farlo tornare. Potrei riavere chiunque. Voglio dire, Ellen Burstyn aveva 87 anni e l’ho reclutata per il prossimo film dell’Esorcista.

Blum ha poi scherzato sull’età di Englund aggiungendo “75… è giovane!”

Qua sotto potete leggere la sinossi ufficiale del primo capitolo di Nightmare – Dal Profondo della Notte diretto da Wes Craven e approdato nelle sale nel 1984:

L’adolescente Nancy sogna macabri incubi, dove qualcosa di mostruoso e terrificante mostra la volontà di ucciderla senza pietà. Il problema è che i danni inferti nel sogno sembrano inspiegabilmente ripercuotersi nella realtà. Nel frattempo, i suoi compagni di classe, le cui notti sono infestate dagli stessi incubi, vengono trucidati nel sonno dall’orribile demone. Nancy sembra essere l’unica a rendersi conto di quanto stia succedendo, ma la polizia ignora i suoi appelli…

Il franchise di Nightmare con il tempo ha generato ben sei sequel, un crossover con Jason (Venerdì 13) e un reboot del 2010.

