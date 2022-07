Nope: il cast sulla possibile esistenza degli alieni

Intervistati da CinePop Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun, alcuni dei protagonisti principali di Nope, film di Jordan Peele, hanno rivelato le loro idee sulla reale esistenza degli alieni, in relazione al tema del lungometraggio di Peele. Esistono veramente gli extra terrestri?

Ecco le loro risposte:

Kaluuya: “Sì, credo negli alieni. Credo che ci sia qualcosa là fuori… anche se non l’ho ancora visto”

Palmer: “Sì, credo negli alieni. Non so se siano come crediamo noi, penso sia qualcosa di interessante con cui anche il film gioca, ma credo sicuramente che ci sia qualcosa la fuori”.

Yeun: “Sì. Voglio vedere un alieno. Voglio vedere un’astronave. Voglio vedere qualcosa. Vedere le luci in aria. Non lo so, voglio vedere qualsiasi cosa.