Nope: Jordan Peele discute sulla natura del suo nuovo film

Recentemente il regista Jordan Peele ha discusso con Essence di Nope, il suo nuovo progetto in arrivo a breve nelle sale.

Peele ha discusso della natura del suo film dichiarando:

È così difficile essere considerati all’avanguardia nel “black horror”, perché ovviamente il black horror è piuttosto reale, ed è difficile lavorarlo in modo tale da non essere nuovamente traumatizzante o triste. Stavo pensando al mio terzo film horror con protagonisti neri, e in un punto di questo processo mi sono reso conto che il progetto avrebbe dovuto raccontare anche la gioia dei neri, al fine di adattarsi a ciò di cui il mondo ha bisogno in questo momento. Questo è parte del motivo per cui c’è uno spettro di tonalità di genere all’interno del film, perché volevo fare horror ma anche dare avventura, speranza, gioia che meritano.