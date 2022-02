Cosa c’entra, il nuovo film diin arrivo questa estate, con un celebre video virale arrivato online qualche giorno fa? Non ne abbiamo idea e l’unica cosa che possiamo fare è la cronaca dei fatti.

Probabilmente vi sarà capitato di leggere e di vedere online un video arrivato dal Messico che ha fatto – come si suol dire – il giro del mondo. Il filmato diffuso dalla Policía Seccional de Álvaro Obregón è stato registrato a Cuauhtémoc, in Messico appunto, e mostrava uno stormo di uccelli che cadeva rovinosamente a terra per motivi non meglio stabiliti. Buona parte dei volatili hanno poi ripreso il volo, altri sono purtroppo deceduti nella caduta come potete constatare voi stessi grazie al filmato qua sotto:

Il video è stato ripreso e rilanciato su Twitter anche da Jordan Peele (che ovviamente ha ripreso un contributo dal Today Show considerato che fa parte dello stesso gruppo proprietario della Universal, la major produttrice della sua pellicola) e lo ha collegato, chissà per quale motivo, al suo Nope:

Considerato che, da sempre, queste morti di massa di volatili vengono anche, inevitabilmente, collegate al discorso UFO e tenuto conto che nel trailer di Nope c’è una minaccia che sembra arrivare dal cielo, potrebbe essere questo il collegamento? Ovviamente è ancora presto per saperlo perché la trama della nuova opera di Jordan Peele appare ancora alquanto indecifrabile.

La data d’uscita della pellicola è fissata al 22 luglio 2022, e sarà disponibile solo al cinema. Jordan Peele ha girato Nope in pellicola Kodak, impiegando pure il formato 65 mm in IMAX.

Alla direzione della fotografia troviamo Hoyte van Hoytema (Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer).

Protagonisti di Nope Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun.

Protagonisti di Nope Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun.