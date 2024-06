Ospite in questi giorni al Festival di Annecy, Henry Selick ha dichiarato che tornerà, dopo Coraline, a fare squadra con l’amico di lunga data Neil Gaiman per adattare uno dei suoi lavori.

Selick, intervistato da Variety, ha confermato che sono entrambi al lavoro ad un adattamento di uno dei romanzi di Gaiman, L’oceano in fondo al sentiero, che segnerà il ritorno del duo nel mondo dell’animazione.

Selick ha affermato di adorare il romanzo in questione, e lo ha paragonato a Coraline quasi fosse un suo sequel in fatto di tematiche che qui troviamo quasi rovesciate: “Invece di avere una bambina che si avventura in quest’altro mondo con una madre mostruosa, abbiamo una madre mostruosa che arriva nel nostro mondo, distruggento la vita di questo bambino”.

L’oceano in fondo al sentiero – La trama

Sussex, Inghilterra. Un uomo di mezza età ritorna alla casa della sua infanzia per un funerale. Sebbene la casa non ci sia più da un pezzo, l’uomo è irresistibilmente attratto dalla fattoria in fondo al sentiero, dove a sette anni aveva conosciuto una ragazza fuori dal comune – Lettie Hempstock -, sua madre e sua nonna. Erano decenni che non pensava più a Lettie. Eppure non appena si siede vicino allo stagno (quello stagno che lei sosteneva essere un oceano) accanto alla vecchia fattoria in rovina, ecco che il passato ritorna con i suoi ricordi, troppo strani, spaventosi e pericolosi per essere ricordi di episodi davvero successi a qualcuno, tanto meno a un ragazzino. Quarant’anni prima un uomo, un inquilino della casa di famiglia, aveva rubato la loro auto, dentro la quale si era suicidato proprio in fondo al sentiero. Quella tragica morte aveva evocato antiche forze che andavano lasciate in pace. Si erano scatenate oscure creature che venivano da chissà dove e il narratore era dovuto ricorrere a tutte le sue risorse per sopravvivere. L’orrore più terribile e minaccioso aveva creato devastazioni indicibili. E lui, ai tempi solo un ragazzino, disponeva come unica difesa di tre donne che vivevano in una fattoria in fondo al sentiero… La più giovane di loro affermava che lo stagno è un oceano. La più anziana si ricordava del Big Bang.

Cosa ne pensate del nuovo film del regista di Coraline? Ditecelo nei commenti!

BadTaste è anche su TikTok!

Classifiche consigliate