Don’t Worry Darling: Olivia Wilde parla di Florence Pugh e delle “voci prive di fondamento”

Nella stessa intervista in cui ha ribadito la sua visione dei fatti sull’addio di Shia LaBeouf alla lavorazione di Don’t Worry Darling, Olivia Wilde ha anche parlato di Florence Pugh, di cui si è molto discusso durante il Festival di Venezia.

La regista del film in arrivo al cinema tra pochi giorni ha voluto chiarire i suoi rapporti con l’attrice definendo “voci prive di fondamento” tutto ciò che è apparso in rete negli ultimi giorni:

Florence è una delle attrici più richieste dell’universo, è sul set di Dune. Capisco che alcuni si aspettino che sia più aperta sui social, ma non l’ho ingaggiata per pubblicare post. L’ho ingaggiata per recitare e ha soddisfatto ogni singola aspettativa che avevo nei suoi riguardi. Questa è l’unica cosa che conta per me.

[…]

L’interpretazione di Florence in questo film è stupefacente. Trovo assurdo che la stampa si focalizzi sulle voci prive di fondamento e sul gossip, mettendo in ombra il suo profondo talento. Merita di più, così come il film e tutte le persone che ci hanno lavorato sodo.