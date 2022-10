One Piece Film: Red, un nuovo promo in lingua originale

È arrivato online un nuovo promo in lingua originale di One Piece Film: Red, l’attesissimo nuovo film basato sul manga dei record di Eiichiro Oda diretto da Goro Taniguchi e prodotto da TOEI Animation.

Potete ammirarlo direttamente qua sotto!

One Piece Film: Red sarà nelle sale cinematografiche italiane dal primo dicembre, ma, prima di quella data, sarà possibile vedere il film a Lucca Comics & Games e in una serie di anteprime – a pagamento – che coinvolgeranno moltissime sale dello stivale da nord a sud il 7 e l’8 novembre. Trovate tutte le informazioni sulle prevendite in questo articolo.

La sinossi:

Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks! Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l’eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio…

In Italia One Piece Film: RED uscirà al cinema il 1° dicembre 2022 distribuito da Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures.

