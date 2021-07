LEGGI ANCHE – Isabelle Fuhrman preannuncia che Orphan: First Kill sarà sconvolgente

Inrivedremonei panni della bambina di 10 anni Esther, anche se l’attrice non ha più quell’età, come ben sappiamo.

E proprio in una recente intervista Collider l’attrice Julia Stiles (che vedremo nel film) ha parlato esattamente di quel particolare aspetto che prevedeva il ringiovanimento della Fuhrman:

Il titolo di lavorazione era Esther, mi piaceva molto, cioè il nome della bambina. Il fatto notevole è che Isabelle Fuhrman interpretava questa bambina di 10 anni nel primo film, e qui riprende lo stesso ruolo, la stessa bambina con la stessa età, anche se Isabelle ora è cresciuta… ma sono andata in sala di doppiaggio.. e sono rimasta sbalordita. Perché ho visto che non hanno utilizzato la CGI. I trucchi con la telecamera e quelli prospettici, oltre che al suo costume, le protesi e tutto il resto, sembra una vera bambina. La sua interpretazione è sbalorditiva perché incarna una bambina anche nel modo in cui si parla e si muove.

Orphan: First Kill racconta la fuga geniale orchestrata da Leena Klammer da un ospedale psichiatrico in Estonia e il suo viaggio negli Stati Uniti spacciandosi per la figlia dispersa di una famiglia abbiente. La nuova vita di Leena nei panni di “Esther” la pone però contro una madre disposta a proteggere la sua famiglia a tutti i costi.

Le riprese si sono tenute a Winnipeg, in Canada. Del cast fa parte anche Julia Stiles. William Brent Bell (The Boy) ha diretto il film basandosi su una sceneggiatura di David Coggeshall.

Il primo fim è approdato nei cinema nel 2009 e vedeva come interpreti principali Vera Farmiga, Peter Sarsgaard e la giovane Isabelle Fuhrman nei panni di Esther. Costato 20 milioni di dollari, ne ha poi incassati 78,8 a livello globale.

Cosa ne pensate di un prequel di Orphan? Siete curiosi di rivedere Esther? Ditecelo, come sempre, nei commenti!