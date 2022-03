Ancheè intervenuto sugli Oscar 2022, commentando a modo suo il momento che ha ricevuto la maggiore attenzione mediatica in assoluto: lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock per una battuta su sua moglie Jada Pinket Smith.

Per commentare l’accaduto Gervais ha deciso di parlare attraverso David Brent, il suo personaggio interpretato in The Office, condividendo una clip dalla serie con una battuta sull’alopecia:

Sua moglie ha l’alopecia, perciò la vita in casa non deve essere bella.

“And she's got alopecia. So… not a happy homelife." pic.twitter.com/b1NYWWIncX — David Brent Music (@DavidBrentMovie) March 28, 2022

Nelle ore successive a quanto accaduto durante la notte degli Oscar, alcune personalità si sono esposte sui social

