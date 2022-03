È attraverso un nuovo spot tv che l’Academy ha svelato alcuni interessanti dettagli della 94 esima cerimonia degli Oscar che si terrà nella notte tra il 27 e il 28 marzo.

Ancora poco sappiamo su quello che succederà durante la cerimonia – sappiamo solo che un cambiamento annunciato ha causato enormi polemiche, e cioè il fatto che otto i premi di categorie verranno consegnati prima della diretta e poi trasmessi in differita durante la serata.

Nello spot sono stati annunciati tre momenti che saranno inclusi nella serata:

La prima esecuzione dal vivo di We Don’t Talk About Bruno, da Encanto

Un tributo alla saga di James Bond

Un tributo a Il Padrino, che compie 50 anni

We Dont’ Talk About Bruno è un vero e proprio fenomeno musicale e fa parte della colonna sonora di Encanto, che negli ultimi mesi ha scalato le classifiche ottenendo un successo strepitoso. Tuttavia, non è stata nominata all’Oscar perché la Disney ha proposto per la nomination un’altra canzone del film, Dos Oruguitas, prima dell’uscita di Encanto e quindi prima di verificare che un’altra canzone avrebbe avuto più successo. I produttori degli Oscar hanno comunque riconosciuto tale successo e proporranno la canzone durante la serata.

Ricordiamo che Dos Oruguitas, poi, ha ottenuto la nomination come miglior canzone assieme a Be Alive (da Una famiglia vincente – King Richard), Downt To Joy (da Belfast), No Time to Die (da No Time to Die) e Somehow You Do (da Four Good Days).



A condurre la cerimonia degli Oscar 2022 vi saranno Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes.

