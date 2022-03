La2022 si avvicina, e come ogni anno in molti si staranno chiedendola premiazione in diretta. La risposta è su, e in streaming su

I dettagli per ora disponibili sono i seguenti, ma a breve arriveranno altri aggiornamenti:

Nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo, a partire dalle 00.15, partirà la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles. Il canale per ora confermato è Sky Cinema Oscar (attivo dal 19 al 31 marzo), mentre la cerimonia verrà trasmessa anche in streaming su NOW.

Lunedì 28 marzo alle 21.15 verrà trasmesso il meglio della Notte degli Oscar 2022.

Oscar 2022: dove vedere la cerimonia in chiaro

Negli ultimi anni la cerimonia è stata trasmessa anche in chiaro su TV8, ma al momento non sono stati ancora comunicati piani in questo senso: vi aggiorneremo non appena lo sapremo.

Oscar 2022: la diretta su Twitch su BadTaste.it

Anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, seguiremo la cerimonia in diretta sul canale Twitch BADTASTEITALIA: durante tutta la notte commenteremo la consegna dei premi (aggiornando il sito!) insieme a chi deciderà di guardare gli Oscar in nostra compagnia.

E in preparazione alla serata, vi invitiamo come sempre a compilare i vostri pronostici:

Vi ricordiamo potete partecipare alla discussione anche sul nostro canale Discord, per accedere al quale è necessario essere abbonati al nostro canale Twitch o a BadTaste+.

Trovate il calendario degli Oscar, tutte le informazioni, gli speciali e le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.