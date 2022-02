Le nomination alla 94 esima edizione degli Oscar sono arrivate: l’annuncio è stato fatto in due tranche, come da tradizione, la prima delle quali a partire dalle 14:18 in diretta streaming su YouTube (qui sopra) e la seconda alle 14:31, durante Good Morning America sulla ABC (e sempre su YouTube). Ad annunciare le candidature Tracee Ellis Ross (Black-ish) e Leslie Jordan (Will & Grace). Intorno alle 15 ci collegheremo in diretta con Francesco Alò su Twitch per un breve commento

La cerimonia di premiazione, dopo la parentesi alla Union Station dell’anno scorso, tornerà al Dolby Theatre del centro commerciale Hollywood & Highland di Los Angeles e si terrà domenica 27 marzo.

A dominare le nomination quest’anno, con ben 12 candidature, Il potere del cane di Jane Campion, che ora è in assoluto il favorito per la vittoria. 10 le nomination di Dune, seguito dalle 7 di Belfast e West Side Story, mentre Una famiglia vincente – King Richard ne ottiene 6. Don’t Look Up, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley e Drive My Car ne ottengono invece 4.Tre nomination per Licorice Pizza, A proposito dei Ricardo, Encanto, I segni del cuore – CODA, The Lost Daughter, Macbeth, No Time to Die e il documentario animato Flee.

Chi vota agli Oscar 2022

A esprimere il loro voto sono 9,487 membri (sul totale di 10,487, che include membri emeriti o associati). 276 i film candidabili agli Oscar 2022, tutti usciti tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2021 (l’anno scorso il calendario venne infatti ampliato a 14 mesi, quest’anno quindi scende a dieci mesi). Per la prima volta dal 2011, la categoria del Miglior Film sarà composta da 10 titoli che verranno votati da tutti i membri dell’Academy con il complesso metodo preferenziale (si elencano 10 film in ordine di preferenza da 1 a 10). Le nomination di altre categorie, invece, rimangono ad appannaggio dei loro membri (la più numerosa è quella degli attori, con 1336 membri attivi).

Oscar nomination 2022: sorprese e delusioni

Rispetto ai pronostici ci sono stati diversi colpi di scena, prima tra tutte la nomination a Kristen Stewart come migliore attrice per Spencer: la sua candidatura era data per spacciata dopo l’esclusione dalla cinquina della SAG, ma come alcuni commentatori hanno osservato si può approfittare di uno snub per fare “rumore” e convincere l’Academy a correggere il tiro (ricordiamo che gli attori appartenenti all’Academy sono sostanzialmente tutti SAG). Per contro, grande delusione per House of Gucci, che aveva ottenuto diverse nomination alla SAG e invece agli Oscar si accontenta di nomination tecniche: Lady Gaga e Jared Leto, insomma, non ce l’hanno fatta (nonostante gli sforzi della popstar di ottenere visibilità nelle ultime settimane).

Senza dubbio festeggia Netflix per le tantissime nomination di Il potere del cane, che superano anche quelle di blockbuster di Dune (10) o West Side Story (7). Ma tra le sorprese c’è anche la forte presenza di pellicole straniere in altre categorie che non siano il miglior film internazionale. Ben quattro le candidature per Drive My Car, che oltre al film internazionale è nominato per film, regia e sceneggiatura (categorie pesantissime!). Soddisfatto anche Pedro Almodóvar: il suo Madres Paralelas è infatti presente in due categorie nonostante la Spagna non lo abbia scelto come candidato per l’oscar come film internazionale (Spagna che alla fine è stata esclusa, tra l’altro). Il danese Flee ottiene un risultato insperato con ben tre nomination: film d’animazione, documentario e film internazionale. Ma anche il norvegese La persona peggiore del mondo riceve, oltre alla nomination come film internazionale, una nomination come miglior sceneggiatura originale.

Tra le altre sorprese, le quattro nomination per La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, tra cui miglior film: non era assolutamente scontato. È andata invece peggio del previsto per Tick, Tick… BOOM!, che ottiene solo due nomination, e per I segni del cuore – CODA, che sicuramente puntava a più di tre nomination.

Tornando alle delusioni, la Sony non è riuscita nell’intento di proporre Spider-Man: No Way Home in premi che non fossero tecnici: il campione d’incassi ha ottenuto solo una nomination ai migliori effetti visivi. Sul fronte dei registi, Denis Villeneuve puntava senza dubbio alla nomination per Dune, e invece è rimasto a bocca asciutta (cosa che potrebbe essere preoccupante per le chance del film oltre qualche premio tecnico tra le sue 10 candidature). Tra gli attori, niente nomination anche per Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up), Rita Moreno (West Side Story), Caitriona Balfe (Belfast), Ruth Negga (Due donne – Passing), Jennifer Hudson (Respect).

Molto curiosa la mancata nomination ad Aaron Sorkin per A proposito dei Ricardo: il film, dopotutto, ha ricevuto ben tre nomination per la recitazione.

Infine, da notare che nessuno dei dieci titoli nominati come miglior film ha ricevuto una nomination per la migliore attrice protagonista.

Oscar nomination 2022: l’Italia

L’Italia è rappresentata con l’onore più grande di tutti, ovvero la nomination al miglior film internazionale per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino. La concorrenza sarà fortissima (l’Oscar a Drive My Car è quasi scontato), ma siamo sicuri che Netflix punterà molto sulla pellicola presentata a Venezia. Tra i nominati al miglior film d’animazione c’è anche l’italianissimo film Pixar Luca, diretto da Enrico Casarosa e ambientato in Liguria. L’Italia è rappresentata anche da The Lost Daughter, adattamento del romanzo di Elena Ferrante intitolato La figlia oscura. Sul fronte tecnico, Massimo Cantini Parrini è stato nominato per i costumi di Cyrano.

Streaming vs Cinema

Il 2021 è stato l’anno in cui, grazie ai vaccini, i cinema hanno potuto riaprire e, lentamente, si è iniziato a convivere con la pandemia. Hollywood sta imparando a fare lo stesso con lo streaming: oltre a Netflix e ad Amazon, quest’anno troviamo anche Apple (per la prima volta con un candidato a miglior film) e Hulu tra gli streamer nominati. Nel dettaglio, Netflix “scende” a 27 nomination complessive dalle 35 dell’anno scorso, Apple ne ottiene ben sei, Amazon scende a tre (dalla dozzina di un anno fa), Hulu rimane a una.

Ricordiamo che il primo streamer a ottenere una nomination all’Oscar per il miglior film è stato Amazon con Mancherster by the Sea: era il 2017, e il film vinse tre Oscar.

Come sempre, i festival internazionali rappresentano una componente fondamentale del lancio dei film da Oscar. Drive My Car è stato premiato a Cannes (anche se solo alla sceneggiatura), mentre Venezia è stato trampolino di lancio di film come Il potere del cane, Dune, The Lost Daughter, Madres Paralelas, Spencer e ovviamente È stata la mano di Dio.

Oscar nomination 2022: le curiosità

Steven Spielberg ha ottenuto la sua ottava nomination: è uno dei soli 4 registi della storia ad aver raggiunto questo numero (Martin Scorsese 9, William Wyler 12)

Spielberg è anche produttore di West Side Story: la nomination come miglior film è la sua undicesima nomination come tale, un record

Jane Campion è la prima regista donna a ottenere due nomination alla miglior regia nella storia

Troy Kotsur è il primo attore maschio sordo ad ottenere una nomination (Marlee Matlin, co-star con lui di I segni del cuore – CODA, venne nominata come attrice per Figli di un Dio minore)

I segni del cuore – CODA è il primo film guidato da un cast prevalentemente sordo a essere nominato come miglior film, è anche il primo titolo prodotto da Apple a ricevere la nomination

Diane Warren ha ricevuto la sua tredicesima nomination all’Oscar per la canzone originale Somehow You Do (Quattro buone giornate). Non ha mai vinto l’Oscar

Kristen Stewart è la prima persona apertamente gay a essere nominata come migliore attrice o attore da 20 anni (Ian McKellen)

Kenneth Branagh ha stabilito oggi un record: sette nomination in sette categorie diverse nella sua lunga carriera. Oltre a quella come miglior regista, produttore e sceneggiatore originale per Belfast, ha ricevuto nomination anche come attore (Enrico V), attore non protagonista (Marilyn), come miglior corto (Swan Song), miglior sceneggiatura adattata (Amleto). Il record precedente era sei nomination in sei categorie diverse per George Clooney e Walt Disney

Lin-Manuel Miranda ha ottenuto la seconda nomination all’Oscar grazie alla canzone di Encanto, e nel caso vincesse (cosa molto probabile) diventerebbe finalmente EGOT, premiato quindi con un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony

Drive My Car è il primo film giapponese della storia a ottenere la nomination come miglior film

OSCAR 2022: la lista delle nomination

Miglior film

Belfast

I segni del cuore – CODA

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

Una famiglia vincente – King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

Il potere del cane

West Side Story

Migliore regia

Kenneth Branagh – Belfast

Ryusuke Hamaguchi – Drive My Car

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – Il potere del cane

Steven Spielberg – West Side Story

Migliore attore protagonista

Javier Bardem – A proposito dei Ricardo

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – Tick, Tick… BOOM!

Will Smith – Una famiglia vincente – King Richard

Denzel Washington – Macbeth

Migliore attrice protagonista

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – The Lost Daughter

Nicole Kidman – A proposito dei Ricardo

Penelope Cruz – Madres Paralelas

Kristen Stewart – Spencer

Migliore attore non protagonista

Ciaran Hinds – Belfast

Troy Kotsur – I segni del cuore – CODA

Jesse Plemons – Il potere del cane

Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

J.K. Simmons – A proposito dei Ricardo

Migliore attrice non protagonista

Jessie Buckley – The Lost Daughter

Ariana De Bose – West Side Story

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – Il potere del cane

Aunjanue Ellis – Una famiglia vincente – King Richard

Migliore sceneggiatura originale

Belfast

Don’t Look Up

Una famiglia vincente – King Richard

Licorice Pizza

La persona peggiore del mondo

Migliore sceneggiatura non originale

I segni del cuore – CODA

Drive My Car

Dune

The Lost Daughter

Il potere del cane

Miglior film internazionale

Drive My Car

Flee

È stata la mano di Dio

Luana: A Yak in the Classroom

La persona peggiore del mondo

Miglior film d’animazione

Encanto

Flee

Luca

I Mitchell contro le Macchine

Raya e l’ultimo drago

Migliore fotografia

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

Macbeth

West Side Story

Migliore scenografia

Dune

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

Macbeth

West Side Story

Miglior montaggio

Don’t Look Up

Dune

Una famiglia vincente – King Richard

Il potere del cane

Tick, Tick… BOOM!

Migliore colonna sonora

Don’t Look Up

Dune

Encanto

Madres Paralelas

Il potere del cane

Migliore canzone

Be Alive (King Richard)

Dos Oruguitas (Encanto)

Down to Joy (Belfast)

No Time to Die (No Time to Die)

Somehow You Do (Quattro buone giornate)

Migliori effetti visivi

Dune

Free Guy

No Time to Die

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli

Spider-Man: No Way Home

Miglior sonoro

Belfast

Dune

No Time to Die

Il potere del cane

West Side Story

Migliori costumi

Crudelia

Cyrano

Dune

Nightmare Alley

West Side Story

Miglior trucco e acconciatura

Il principe cerca figlio

Crudelia

Dune

Gli occhi di Tammy Faye

House of Gucci

Miglior documentario

Ascension

Attica

Flee

Summer of Soul

Writing with fire

Miglior cortometraggio documentario

Audible

Lead me Home

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies

Miglior cortometraggio

Ala Kachuu

The Dress – Sukienka

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Miglior cortometraggio d’animazione

Affair of the Art

Bestia

Robin Robin (Un pettirosso di nome Patty)

Boxballet

The Windshield Wiper

Nomination per film

The Power of the Dog (Netflix) – 12

Dune (Warner Bros/Legendary) – 10

Belfast (Focus Features) – 7

West Side Story (Disney) – 7

King Richard (Warner Bros) – 6

Don’t Look Up (Netflix) – 4

Drive My Car (Sideshow and Janus Films) – 4

Nightmare Alley (Searchlight) – 4

Being the Ricardos (Amazon Studios) – 3

CODA (Apple Original Films) – 3

Encanto (Disney) – 3

Flee (Neon/Participant) – 3

Licorice Pizza (MGM/United Artists Releasing) – 3

The Lost Daughter (Netflix) – 3

No Time to Die (MGM/United Artists Releasing) – 3

The Tragedy of Macbeth (Apple Original Films/A24) – 3

Cruella (Disney) – 2

The Eyes of Tammy Faye (Searchlight) – 2

Parallel Mothers (Sony Pictures Classics) – 2

Tck, Tick…Boom! (Netflix) – 2

The Worst Person in the World (Neon) – 2

