Dune 2: la colonna sonora di Hans Zimmer non è candidabile agli Oscar, ecco perché

Pubblicazione: 23 ottobre alle 08:38

Dune 2 (Dune: parte due) sarà il cavallo di razza su cui la Warner punterà molto ai prossimi Oscar, ma di sicuro non potrà concorrere in una categoria: la colonna sonora di Hans Zimmer, che non è candidabile in quanto non "originale".

Ricorda infatti Variety che il regolamento dell'Academy prevede: "In casi come sequel e franchise, la colonna sonora non deve utilizzare più del 20% di temi e musiche preesistenti presi in prestito da precedenti colonne sonore del franchise”. Come non accade per Dune 2, che incorpora elementi sostanziali della colonna sonora del primo capitolo.

Il lavoro di Zimmer potrà comunque essere candidato ad altri importanti premi, come i Critics Choice Awards, i Golden Globes, i BAFTA e i Grammy. Nel corso della sua carriera, il noto compositore ha ottenuto 12 nomination agli Oscar e due vittorie, per Il re leone nel 1994 e proprio per il primo Dune nel 2021. Zimmer potrebbe comunque ottenere una candidatura alla prossima edizione degli Oscar per Blitz di Steve McQueen, dramma sulla Seconda guerra mondiale in uscita a novembre negli Usa (guarda il trailer).

