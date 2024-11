Oscar 2025: Conan O’Brien scelto come conduttore

Pubblicazione: 15 novembre alle 14:35

Conan O'Brien ha accettato l'invito dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences a condurre la 97ª edizione degli Oscar.

Il comico e conduttore, di 61 anni, presenterà per la prima volta la serata più importante di Hollywood, quando l'industria si riunirà al Dolby Theatreper una cerimonia che sarà trasmessa in diretta su ABC in più di 200 territori in tutto il mondo.

"Siamo entusiasti e onorati di avere l'impareggiabile Conan O'Brien a presentare gli Oscar quest'anno", hanno dichiarato in un comunicato l'amministratore delegato dell'Academy Bill Kramer e la presidente Janet Yang. "È la persona perfetta per condurre la nostra celebrazione globale del cinema con il suo brillante umorismo, il suo amore per i film e la sua esperienza in televisione. La sua straordinaria capacità di instaurare un legame con il pubblico unirà gli spettatori per fare ciò che gli Oscar fanno meglio: omaggiare i film e i cineasti spettacolari di quest'anno".

La 96ª edizione degli Oscar — assieme all'89ª, alla 90ª e alla 95ª — è stata presentata Jimmy Kimmel, che stando ad alcune indiscrezioni avrebbe rifiutato l'invito a tornare per la 97ª edizione. Tra i rifiuti anche quello di John Mulaney, che ha presentato la cerimonia dei Governors Awards dell'Academy nel 2023 e che una volta aveva espresso interesse a presentare gli Oscar.

Raj Kapoor e Katy Mullan, che sono stati produttori della 96ª edizione degli Oscar e torneranno per la 97ª, hanno dichiarato: