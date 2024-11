Ryan Reynolds è lusingato dalla possibilità di condurre "un giorno" gli Oscar e svela quale crede sia un'ingiustizia legata a Eddie Murphy

Ospite del podcast di Variety, Ryan Reynolds ha parlato della possibilità di condurre prima o poi la cerimonia degli Oscar. La star di Deadpool & Wolverine si dice lusingato della prospettiva invocata da molti, ma ammette che lui e Hugh Jackman non sono al momento disponibili:

Sarebbe un sogno farlo un giorno. Ma sto scrivendo un film per me, Hugh [Jackman] e Shawn [Levy], che non sarà Marvel.