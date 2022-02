Chi vota agli Oscar 2022

L’edizione 94 degli Academy Award entra ufficialmente nel vivo martedì 8 febbraio, con l’annuncio delle nomination agli Oscar 2022 (alle ore 14:18): i giochi sono ormai fatti, essendosi svolte le votazioni tra il 28 gennaio e l’1 febbraio, e così è tempo di pronostici. In questo articolo vi proponiamo quindi la nostra lista di favoriti per le candidature nelle varie categorie, lista che poi andremo a modificare nel corso delle settimane che ci separeranno dalla premiazione, fissata per il 27 marzo al Dolby Theatre al centro commerciale Hollywood & Highland di Los Angeles.

A esprimere il loro voto sono 9,487 membri (sui 10,487, alcuni infatti sono membri emeriti o associati). 276 i film candidabili a quest’edizione degli Oscar, tutti usciti tra il 1 marzo e il 31 dicembre 2021 (l’anno scorso il calendario venne infatti esteso a 14 mesi, per cui quest’anno scende a dieci mesi). Per la prima volta dal 2011, la categoria del Miglior Film sarà composta per certo da 10 titoli che verranno votato da tutti i membri dell’Academy con il complesso metodo di votazione preferenziale (si elencano dieci film in ordine di preferenza da 1 a 10). Questo ampliamento “obbligato” dovrebbe rendere il roster dei candidati molto più variegato, garantendo l’accesso anche a film molto popolari come Dune e, chissà, No Time to Die. Le nomination di altre categorie, invece, rimangono ad appannaggio dei rispettivi membri di categoria (la più numerosa è quella degli attori, con 1336 membri attivi).

La situazione in vista delle nomination

Alla fine del 2021, tra festival e premi della critica, un gruppo di pellicole era emerso ottenendo una notevole visibilità: parliamo di film come Belfast, Il potere del cane, The Lost Daughter, I segni del cuore – CODA, Licorice Pizza, West Side Story, Una famiglia vincente – King Richard, ma anche A proposito dei Ricardo, il giapponese Drive My Car e lo spagnolo Madres Paralelas. Altre pellicole non hanno avuto bisogno del battage di festival o premi per ottenere la visibilità necessaria ad attirare la potenziale attenzione dei membri dell’Academy: tra essi figurano senza dubbio House of Gucci e Don’t Look Up, affiancati dal fenomeno Spider-Man: No Way Home.

Nel corso del mese di gennaio le nomination dei vari premi di categoria (prima tra tutte la potente Screen Actors Guild) hanno fatto chiarezza, separando chi può realmente puntare a un posto nella award season da chi invece vede sfumare le proprie ambizioni. Tra questi ultimi, senza dubbio Spider-Man: No Way Home, che non è riuscito nell’intento di fare breccia nei premi di categoria e quindi difficilmente otterrà qualcosa oltre a una nomination agli effetti visivi (e forse al suono) da parte dell’Academy. Chi non ha avuto invece alcun impatto in termini “pubblicitari” sono stati i Golden Globe, passati totalmente in sordina e quindi stavolta difficilmente utilizzabili come cassa di risonanza dalle major.

Il 3 febbraio sono poi state annunciate le nomination ai BAFTA, il premio dell’industria cinematografica inglese. L’influenza sui voti dell’Academy è nulla (le votazioni si sono chiuse due giorni prima), ma siccome molti membri dell’associazione fanno parte anche dei BAFTA spesso capita che pellicole che ottengono molte nomination in questi ultimi risultino anche in evidenza alle nomination degli Oscar. In questo senso, Dune ne esce molto rafforzato (tra categorie principali e tecniche), così come Belfast, Don’t Look Up, Licorice Pizza e Il potere del cane. Svaniscono nel nulla le speranze di Spencer, per cui si è parlato per mesi di una nomination a Kristen Stewart, ignorata però in tutti questi premi.

L’anno degli streamer?

Negli ultimi anni gli streamer si sono fatti sempre più strada tra le nomination, arrivando a storiche competizioni come quella che ha visto Roma sfiorare l’Oscar al miglior film. Quest’anno, Netflix sfilerà con Dont’ Look Up, Il Potere del Cane e Tick, Tick… Boom!, Amazon Studios con A proposito dei Ricardo e Un Eroe (come film internazionale), mentre Apple TV+ verosimilmente riceverà la prima nomination come miglior film grazie a I segni del cuore – CODA, ma anche Macbeth potrebbe ricevere delle candidature. È ancora presto, ovviamente, per capire chi vincerà, ma uno dei contendenti più forti è il film di Jane Campion, la quale dovrebbe aggiudicarsi la statuetta come miglior regista (sarebbe la terza donna a vincere, peraltro la seconda di fila dopo Chloé Zhao).

Ma i titoli che dovrebbero fare incetta di premi tecnici, aggiudicandosi forse il maggior numero di nomination, sono tutti usciti sul grande schermo (chi in esclusiva e chi no): West Side Story, Dune e Licorice Pizza. Uno è un musical molto amato dalla critica, l’altro è un blockbuster che in anni meno “pandemici” avrebbe fatto incassi molto più alti, mentre il terzo è il classico film indipendente apprezzato da critica e pubblico. Non va poi sottovalutato il successo di Una famiglia vincente – King Richard tra i premi di categoria.

E l’Italia?

A nostro avviso c’è la concreta possibilità che È stata la mano di Dio riceva la nomination come miglior film internazionale agli Oscar 2022. Madres Paralelas di Pedro Almodovar potrebbe spuntare anche in varie altre categorie, ma non sarà tra i candidati al film internazionale perché non è stato (sorprendentemente) selezionato dalla Spagna come film per quella categoria. Uno dei film dell’anno, The Lost Daughter, ha poi un’origine molto italiana: è infatti l’adattamento di La figlia oscura di Elena Ferrante.

Oscar 2022: i pronostici

E veniamo quindi alle nomination agli Oscar, per le quali vi proponiamo i nostri pronostici sui favoriti nelle varie sezioni, basate sulle nostre speculazioni e sui pronostici (per le categorie più ostiche) di varie fonti di riferimento dell’industria. Dopo l’annuncio delle nomination, aggiorneremo la lista con le nostre ipotesi sui vincitori.

MIGLIOR FILM

Belfast

I segni del cuore – CODA

Don’t Look Up

Dune

Una famiglia vincente – King Richard

Licorice Pizza

A proposito dei Ricardo

Il potere del cane

Tick, Tick… BOOM!

West Side Story

Potrebbero esserci anche: Drive My Car, No Time to Die, Macbeth, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

MIGLIOR REGISTA

Steven Spielberg – West Side Story

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Il potere del cane

Denis Villeneuve – Dune

Potrebbero esserci anche: Pedro Almodóvar (Madres Paralelas), Asghar Farhadi (Un eroe), Ryusuke Hamaguchi (Drive my Car), Guillermo del Toro (La fiera delle illusioni – Nightmare Alley)

MIGLIOR ATTORE

Javier Bardem – A proposito dei Ricardo

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – Tick, Tick… BOOM!

Will Smith – Una famiglia vincente – King Richard

Denzel Washington – Macbeth

Potrebbero esserci: Leonardo DiCaprio (Don’t Look Up), Bradley Cooper (Nightmare Alley), Cooper Hoffman (Licorice Pizza)

MIGLIORE ATTRICE

Olivia Colman – The Lost Daughter

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Penelope Cruz – Madres Paralelas

Nicole Kidman – A proposito dei Ricardo

Lady Gaga – House of Gucci

Potrebbero esserci: Rachel Zegler (West Side Story), Kristen Stewart (Spencer), Jennifer Hudson (Respect)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Jamie Dornan – Belfast

Bradley Cooper – Licorice Pizza

Jared Leto – House of Gucci

Kodi Smit-McPhee – Il potere del cane

Troy Kutsur – I segni del cuore – CODA

Potrebbero esserci: Jesse Plemons – Il potere del cane, Ciaran Hinds (Belfast), J.K. Simmons (A proposito dei Ricardos)

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Caitriona Balfe – Belfast

Ariana DeBose – West Side Story

Kirsten Dunst – Il potere del Cane

Ruth Negga – Passing

Aunjanue Ellis – Una famiglia vincente – King Richard

Potrebbero esserci: Cate Blanchett (La fiera delle illusioni – Nightmare Alley), Jessie Buckley (The Lost Daughter), Rita Moreno (West Side Story)

MIGLIOR SCENEGGIATURA ADATTATA

I segni del cuore – CODA

Il potere del cane

The Lost Daughter

Dune

West Side Story

Potrebbero esserci: Macbeth, Passing, Drive My Car

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

A proposito dei Ricardo

Belfast

Don’t Look Up

Licorice Pizza

Una famiglia vincente – King Richard

Potrebbero esserci: Madres Paralelas

MIGLIOR FOTOGRAFIA

Belfast

Dune

Il potere del cane

Macbeth

West Side Story

Potrebbero esserci: La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, Cyrano

MIGLIOR MONTAGGIO

Belfast

Dune

Licorice Pizza

Il potere del cane

West Side Story

Potrebbero esserci: No Time to Die, Don’t Look Up

MIGLIORI SCENOGRAFIE

Dune

The French Dispatch

Licorice Pizza

West Side Story

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Potrebbero esserci: Macbeth, Cyrano

MIGLIORI COSTUMI

Cruella

House of Gucci

Licorice Pizza

Dune

West Side Story

Potrebbero esserci: Cyrano, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

MIGLIOR TRUCCO E PARRUCCO

West Side Story

House of Gucci

Crudelia

Dune

Gli occhi di Tammy Faye

Potrebbero esserci: The Suicide Squad, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

MIGLIOR COLONNA SONORA

Madres Paralelas

Dune

No Time to Die

Il potere del cane

The French Dispatch

Potrebbero esserci: Don’t Look Up, Encanto, Una famiglia vincente – King Richard

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

Encanto (Dos Oroguitas)

Respect (Here I Am)

Don’t Look Up (Just Look Up)

No Time to Die (No Time to Die)

Una famiglia vincente – King Richard (Be Alive)

Potrebbero esserci: Sing 2 – ancora più forte, The Harder They Fall

MIGLIOR SONORO

Dune

No Time to Die

Spider-Man: No Way Home

West Side Story

Tick, Tick… BOOM!

Potrebbero esserci: A Quiet Place 2, Belfast, Il potere del cane

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Dune

Matrix Resurrections

Godzilla vs Kong

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli

Spider-Man: No Way Home

Potrebbero esserci: No Time to Die, Eternals

MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE

Drive My Car

È stata la mano di Dio

Flee

Un Eroe

La persona peggiore del mondo

Potrebbero esserci: Scompartimento n. 6, Lunana: A Yak in the Classroom (attenzione: Madres Paralelas non è stato scelto dalla spagna per la nomination al miglior film internazionale)

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE (LUNGOMETRAGGIO)

Encanto

Belle

Luca

I Mitchell contro le Macchine

Raya e l’ultimo drago

Potrebbero esserci: Sing 2 – ancora più forte, Belle

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE (CORTOMETRAGGIO)

Bad Seeds

Namoo

Robin Robin

Us Again

The Windshield Wiper

Potrebbero esserci: Affair of the Art, Bestia, The Musician, Step into the River

MIGLIOR DOCUMENTARIO (LUNGOMETRAGGIO)

Ascension

Attica

Flee

Simple as Water

Summer of Soul

Potrebbero esserci: In the same Breath, President, The Rescue

MIGLIOR DOCUMENTARIO (CORTOMETRAGGIO)

A Broken House

Coded: The Hidden Love of J.C. Leyendecker

Lynching Postcards: ‘Token of a Great Day’

The Queen of Basketball

Three Songs for Benazir

Potrebbero esserci: Audible, Day of Rage, Lead Me Home

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Distances

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Les Grandes Claques

Potrebbero esserci: Frimas, Stenofonen, You’re Dead Helen

